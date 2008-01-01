F1 Esports Virtual Grand Prix — такое же шоу, как и обычные Гран-при F1.

Вопрос с форума «За рулем»:

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— Что такое виртуальные гонки Формулы-1? Это просто компьютерная игра или там действительно участвуют люди, имеющие отношение к автоспорту? Мир сошел с ума?

— Соревнованиями F1 Esports Virtual Grand Prix организаторы реального чемпионата Формулы‑1 заменили этапы, отмененные из-за пандемии коронавируса. В основе — обычная многопользовательская компьютерная игра-симулятор F1 2019. Настройки всех машин идентичны, а повреждения болидов отключены — то есть игровой режим удален от живых гонок.

Некоторые пилоты реальной F1 согласились участвовать в этом проекте, а компанию им составили звезды из других сфер — например, вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Результаты этих гонок в зачет реального чемпионата не идут — это просто развлечение для пилотов и болельщиков. Сошел ли мир с ума? Определенно да, если интерес людей к различным шоу считать признаком заболевания. Хотя ведь и сама Формула-1 тоже просто шоу.

Как формульные гонки превращались в шоу, читайте тут.

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Фото: Формула-1