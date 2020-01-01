0,5 безалкогольного пива и за руль? Есть проблема!

Большинство водителей уверены, что в этом случае рулить можно. Эксперимент это опроверг.

Эксперты программы «Главная дорога» на НТВ провели лабораторные тесты и пришли к выводу, что употребление даже безалкогольного пива может закончиться лишением прав.

Мелким шрифтом

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Как правило, на банках безалкогольного пива крупно написано: «0 градусов». Но если вчитаться, то совсем мелким шрифтом будет сказано совсем другое. Например, «алкоголь не более 0,5%». Иными словами: в одной полулитровой алюминиевой банке такого пива содержится 2,25 мл чистого спирта! А это чайная ложка водки. Вот так «безалкогольное»!..

Технологи утверждают, что абсолютно безалкогольного пива не существует, ведь пиво производится методом брожения. Да, этиловый спирт из пива можно убрать, но значит ли это, что пиво становится полностью безалкогольным?

Каждый водитель знает, что, если на алкотестере больше 0,16 мг спиртного на литр выдыхаемого воздуха, то впереди суд и лишение прав. И привести к столь печальным последствиям может даже так называемая «нулевка».

Эксперимент

Команда программы «Главная дорога» пригласила добровольцев, которых угостила безалкогольным пивом. Полулитровая баночка дала неожиданные результаты: у двух мужчин прибор показал по нулям, а у четверых выявил наличие алкоголя в крови. Причем у одного из них — критические 0,16 мг/л!

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Можно, конечно, надеяться на то, что ГИБДД вас не остановит. Но нужно иметь в виду, что среди оснований для проверки у инспектора — запах алкоголя изо рта. Есть и много других: неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение цвета лица, поведение, не соответствующее обстановке. Вряд ли что-то из этого будет у вас от одной банки безалкогольного пива, но мало ли... Показаниям одного только алкотестера наркологи не доверяют — может быть проведена серия тестов на координацию движений.

По регламенту в рамках медицинского освидетельствования проводится не одна проверка с алкотестером, а две, с интервалом в двадцать минут. Вторая проверка на алкотестере показала, что никто из испытуемых не употреблял алкоголь. Но какой любитель пива, сидя в компании друзей, ограничится одной баночкой, даже безалкогольного! Правильно: никакой. Поэтому испытуемым было предложено выпить еще по одной. Алкотестер снова показал нулевые значения, настроение у людей улучшилось, а координаторный тест нарколога-психолога подтвердил влияние алкоголя.

Иными словами, правило «Выпил — за руль не садись» не нужно забывать в любом случае. И лучше все-таки не злоупотреблять пивом, даже если производитель уверяет, что оно безалкогольное.