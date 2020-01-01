Сделано в СССР: лесовоз типа «тяни-толкай»

Все колеса автолесовоза СК, который выпускали в Вологде с 1934 года, были управляемыми.

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Автолесовоз СК грузоподъемностью 4,5 тонны, выпускавшийся в Вологде с 1934 года, являл собой «автомобиль классической компоновки». Бензиновый 40‑сильный двигатель от горьковской полуторки стоял у него впереди в паре метров над землей и приводил задние колеса. Сцепление, коробка передач, ­кардан и картер главной передачи также позаимствовали от полуторки ГАЗ-АА.

Все четыре колеса имели независимую подвеску на пружинных амортизационных стойках и были управляемыми! Радиус поворота порожнего автолесовоза составлял всего 3,5 м, а с грузом возрастал до шести: полностью вывернуть колеса уже было невозможно. Скорость лесовоза — 30 км/ч, причем в любую сторону.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что существовал прототип сочлененного вездехода для движения по заболоченной местности — с четырьмя пневмогусеницами и с мотором от Волги?

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Фото: из архива автора