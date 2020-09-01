В некоторых случаях самостоятельный ремонт чреват не только более серьезными поломками, но и опасностью для жизни пассажиров, рассказал профессиональный механик.

1. Чистка дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха во впускной коллектор. Ее положение зависит от степени нажатия на педаль газа. Дроссели бывают механические и электронные. От скопившегося внутри механизма нагара возрастает расход топлива, снижается мощность мотора, появляются неравномерные обороты на холостом ходу.

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Многие автолюбители предпочитают чистить дроссель самостоятельно, сэкономив 1000 рублей на услуге механика. При этом допускают типичные ошибки:

Чистят дроссель поверхностно , без полной разборки. Толку от такой работы мало: воздушные каналы и внутренние стенки останутся засоренными.

Используют абразив вместо ветоши . Абразивом легко повредить молибденовое покрытие (его часто путают с нагаром), и заслонка начнет пропускать лишний воздух в коллектор. В результате нарушится плавность хода заслонки, возможно самопроизвольное повышении оборотов. Как итог, повышается расход топлива, мотор изнашивается интенсивнее.

Не откручивают предварительно крышку расширительного бачка , чтобы сбросить давление в системе охлаждения. При снятии шлангов с дросселя антифриз может попасть в глаза.

После чистки дросселя не проводят обязательную регулировку датчика холостого хода. В результате возникают неравномерные обороты на холостом ходу. Иногда — рывки при нажатии на педаль газа.





отремонтировать дроссель стоит минимум 2000 рублей.

2. Установка магнитолы

Восстановительные работы после этих ошибок обойдутся дороже:

В наш автосервис обратился клиент с жалобой на утечку тока: заряда аккумулятора хватало на сутки. Как выяснилось, всему виной магнитола, которую автовладелец устанавливал самостоятельно. Питающий провод он подключил напрямую к аккумулятору, а не к замку зажигания. Так делают очень многие. В итоге вместо 500 рублей за услугу электрика клиент заплатил 1,5 тысячи за диагностику и ремонт. Кроме этого, в своей работе я постоянно сталкиваюсь с оплавлением, замыканием, искрением от некачественных скруток или применения неподходящих проводников.

Самая распространенная ошибка при самостоятельной установке магнитолы — запитать ее напрямую к аккумулятору. Результат — ускоренный разряд АКБ при выключенном зажигании.

Так что самостоятельно ремонтировать электрооборудование стоит, если вы — профессиональный электрик. В остальных случаях максимум, что можно сделать, — заменить перегоревший предохранитель или лампочку в фаре. Последствия некомпетентного вмешательства — замыкания проводки, выход из строя приборов, пожар.

3. Ремонт лакокрасочного покрытия

Наиболее частые предпосылки ремонта ЛКП — коррозия порогов и арок, «рыжики», отслоения краски на кузове. У отечественных автомобилей это происходит чаще, у иномарок — реже. Например, Volkswagen дает гарантию на сквозную коррозию 12 лет.

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На первый взгляд ремонт лакокрасочного покрытия не представляет трудностей: зачистить участок, обезжирить, нанести антикор, загрунтовать, покрасить. Но в процессе работы неопытный автовладелец столкнется с рядом подводных камней. Например, один клиент самостоятельно восстанавливал крыло, поврежденное в аварии. Для этого он взял напрокат компрессор, закупил материалы и посмотрел обучающее видео в интернете. Но он забыл про требования к помещению для работы, отчего появились наплывы краски и рябь. В результате клиенту пришлось заплатить 6000 рублей за исправление некачественной покраски.

В помещении, где производится окраска кузова, не должно быть сквозняков и пыли. Кроме этого, нужно обеспечить хорошее освещение.

4. Ходовая часть

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Произвести замену какой-либо детали по заводской инструкции не так уж и сложно. А вот выявить изношенную деталь способен не каждый автовладелец. В этом деле нужен опыт. Например, стук при повороте руля может говорить об износе ШРУСа, шаровой опоры, стойки стабилизатора или подшипника. А чтобы проверить стойку амортизатора, нужно надавить на крыло вниз. Автомобиль должен плавно вернуться в исходное положение. Непрофессионалы могут ошибочно приписать неисправной стойке обычные колебания из-за деформации шины. Некоторые неисправности можно выявить только на подъемнике, когда подвеска не нагружена. Например, износ сайлентблоков рычагов подвески. Автосервис поможет выявить и другие поломки, о которых автовладелец даже не догадывается.

Совет: заплатите 1,5 тысячи рублей за развал-схождение и попросите механика заодно осмотреть подвеску. Обычно мастера не берут за это дополнительную плату.

5. Замена расходников

Расходные материалы меняют при прохождении планового ТО или после покупки подержанного автомобиля. Если воздушный фильтр можно установить самостоятельно, то замена ремня ГРМ, моторного масла, антифриза потребует особых навыков и знаний.

Автовладелец, который впервые меняет масло в двигателе, практически наверняка допустит ошибку. Например, был случай, когда клиент одновременно открыл заливную горловину на моторе и слив на трансмиссии. Результат — 3 лишних литра в двигателе и пустой картер коробки передач. В тот раз серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременному обращению в автосервис. Представляете, что было бы, если бы автовладелец завел мотор и проехал на такой машине? Правильно — капитальный ремонт или замена коробки передач, а также серьезный ремонт двигателя.

Многие не знают об особенностях работы: например, масло лучше менять на прогретом двигателе, а резиновую прокладку фильтра перед установкой смазывать.

Делать ремонт самостоятельно или доверить специалистам — выбор каждого. Но нужно понимать степень риска и возможные денежные переплаты в случае ошибки. Обучающие видео в интернете редко говорят о нюансах и сложностях, которые ждут неопытного автолюбителя.

Но наверняка у вас есть и другой опыт — расскажите о нем в комментариях.

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