Кран-первенец: отработал десятки лет и стал памятником

Первый автокран К‑51 на мазовском шасси выпустили на заводе ИЗАК в 1954 году.

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ИЗАК — это Ивановский завод автомобильных кранов, ныне — Ивановский машиностроительный завод. Первые цеха начали возводить в 1952 году, а уже в 1954-м здесь выпустили первый автокран К‑51 грузоподъемностью 5 тонн на шасси МАЗ‑200.

А когда в XXI веке на заводе решили установить памятник крану-первенцу, под Иркутском разыскали одного из уцелевших старичков. Заодно выяснили, что водитель Гоцкин проработал на именно на этой машине, выпущенной в 1958 году, 30 лет! Машина, впрочем, прослужила дольше.

Трудягу отреставрировали и установили на постамент.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какой вездеходы был предвестником «шишиги»?

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Фото: из архива автора