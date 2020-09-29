Забытые проекты СССР: подземоход

В 30-е годы советские конструкторы задумали скопировать... крота!

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Машина, способная двигаться под землей, — это не только персонаж фантастических кинолент. В 30‑е годы в СССР активно работали над созданием подобных машин и для народно-хозяйственных, и для военных целей. За основу при разработке брали принцип работы крота, ведь этот зверек прекрасно роет тоннели.

На носу необычной машины размещали бур, а корпус опоясывал шнек, освобождающий проход от породы. Электропитание подавали по кабелю.

Подобные машины испытывали в реальных условиях. Однако конструкцию признали ненадежной. Аналогичные разработки в то же время проводились и в нацистской Германии, но и они были свернуты.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что после войны в Ленинграде работали мусоровозы-«мясорубки»?

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Фото: из архива автора