Проверено «За рулем»: багажник для Соляриса

В интернет-магазине «За рулем» владельцы популярного седана Hyundai Solaris второго поколения (с 2017 года по настоящее время) могут приобрести комплект деталей багажника, специально подобранный под их автомобиль.
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Комплект состоит из четырех опор с замками, а также из адаптеров, специально изготовленных для крыши данного автомобиля, и двух крыловидных перекладин.
Материалы, из которых сделан багажник (алюминий, пластмасса и сталь, покрытая порошковой краской) хорошо противостоят коррозии. Максимальная нагрузка, которую выдерживает багажник, — 70 кг, но лучше во избежание перегруза стоек крыши, ограничиться 50 кг.
- Универсальная корзина позволяет разместить на крыше автомобиля уйму вещей нестандартных габаритов.
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