Проверено «За рулем»: багажник для Соляриса

Аксессуар, предназначенный для конкретной модели автомобиля, — удобная вещь!

В интернет-магазине «За рулем» владельцы популярного седана Hyundai Solaris второго поколения (с 2017 года по настоящее время) могут приобрести комплект деталей багажника, специально подобранный под их автомобиль.

Комплект состоит из четырех опор с замками, а также из адаптеров, специально изготовленных для крыши данного автомобиля, и двух крыловидных перекладин.

Материалы, из которых сделан багажник (алюминий, пластмасса и сталь, покрытая порошковой краской) хорошо противостоят коррозии. Максимальная нагрузка, которую выдерживает багажник, — 70 кг, но лучше во избежание перегруза стоек крыши, ограничиться 50 кг.