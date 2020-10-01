Проверено «За рулем»: багажник для Соляриса — журнал За рулем

Проверено «За рулем»: багажник для Соляриса

Аксессуар, предназначенный для конкретной модели автомобиля, — удобная вещь!

В интернет-магазине «За рулем» владельцы популярного седана Hyundai Solaris второго поколения (с 2017 года по настоящее время) могут приобрести комплект деталей багажника, специально подобранный под их автомобиль.

Материалы по теме
Проверено «За рулем»: багажник для гладкой крышиПроверено «За рулем»: бокс для лыж и сноубордовПроверено «За рулем»: необычный автобокс

Комплект состоит из четырех опор с замками, а также из адаптеров, специально изготовленных для крыши данного автомобиля, и двух крыловидных перекладин.

Материалы, из которых сделан багажник (алюминий, пластмасса и сталь, покрытая порошковой краской) хорошо противостоят коррозии. Максимальная нагрузка, которую выдерживает багажник, — 70 кг, но лучше во избежание перегруза стоек крыши, ограничиться 50 кг.

56
Оцените материал
1:0

Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...