Держаться будет как влитой.

Долго думал, как надежно закрепить огнетушитель в багажнике моего кроссовера Nissan Terrano. И решил «отлить» держатель прямо по месту.

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Закрыл проем в левой нише багажника (удобно, под правую руку) картоном и заполнил «форму» монтажной пеной. Получилась заготовка по размерам ниши. После застывания пены вырезал в ней ложе под размеры огнетушителя. Для прочности обмотал кронштейн армированной лентой. Для эстетичного вида обернул карпетом и установил в багажник.

Огнетушитель в нише держится как влитой.

А. Чураков, г. Северодвинск

Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.





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Еще один способ крепления огнетушителя приведен здесь.

Фото: А. Чураков