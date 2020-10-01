Долго думал, как надежно закрепить огнетушитель в багажнике моего кроссовера Nissan Terrano. И решил «отлить» держатель прямо по месту.
Закрыл проем в левой нише багажника (удобно, под правую руку) картоном и заполнил «форму» монтажной пеной. Получилась заготовка по размерам ниши. После застывания пены вырезал в ней ложе под размеры огнетушителя. Для прочности обмотал кронштейн армированной лентой. Для эстетичного вида обернул карпетом и установил в багажник.
Огнетушитель в нише держится как влитой.
А. Чураков, г. Северодвинск
Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.
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- Еще один способ крепления огнетушителя приведен здесь.
Фото: А. Чураков