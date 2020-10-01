Забытые проекты СССР: транспорт для катера

Материалы по темеЭтим надо гордиться: 10 уникальных идей нашего автопрома
На шасси КрАЗ‑255, выпускавшегося Кременчугским автомобильным заводом с 1967 до 1993 года, строили множество автомобилей — самосвалы, автокраны, экскаваторы, бурильные установки. Одним из самых необычных вариантов спецоборудования стала пожарная машина ПAK‑40 (255Б) 1665ОПM. Она служила транспортером для пожарного буксирно-моторного катера БМК-T и ввозила его прямо в водоем. Машину изготовили в производственном объединении «Противопожарная техника» в Торжке.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что ярославские шинники изобрели многоразовую покрышку?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
- Самые массовые грузовики СССР — тут.
Фото: из архива автора