Забытые проекты СССР: транспорт для катера

Необычную машину, способную завезти буксирно-моторный катер в воду, сделали в Торжке.

Материалы по теме Этим надо гордиться: 10 уникальных идей нашего автопрома

На шасси КрАЗ‑255, выпускавшегося Кременчугским автомобильным заводом с 1967 до 1993 года, строили множество автомобилей — самосвалы, автокраны, экскаваторы, бурильные установки. Одним из самых необычных вариантов спецоборудования стала пожарная машина ПAK‑40 (255Б) 1665ОПM. Она служила транспортером для пожарного буксирно-моторного катера БМК-T и ввозила его прямо в водоем. Машину изготовили в производственном объединении «Противопожарная техника» в Торжке.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что ярославские шинники изобрели многоразовую покрышку?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Самые массовые грузовики СССР — тут.

Фото: из архива автора