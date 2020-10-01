Редакционный Ниссан Альмера отбил затраты больше чем через 40 тысяч километров.

Газобаллонное оборудование устанавливают на автомобиль с одной целью — экономить на топливе.

Стоимость установки

На нашей Альмере было установлено ГБО четвертого поколения производства LPG Tech (Польша). Недорогое, но надежное оборудование такого уровня можно сейчас приобрести примерно за 27 000 рублей.

Прежде чем начать ездить на газе, ГБО нужно узаконить, так как его установка является внесением изменений в конструкцию автомобиля. Собираете документы, обращаетесь в ГИБДД и получаете новое свидетельство о регистрации с пометкой, что на машине установлено ГБО (как это проще и лучше сделать, смотрите здесь). При уже установленном оборудовании заплатить за процедуру придется не меньше 7500 рублей. Многие фирмы-установщики ГБО оказывают помощь при регистрации переделки в ГИБДД, что позволяет сэкономить около 1500 рублей.

Газовый баллон в пикапе помещается только в кузов. В других машинах его устанавливают в багажник, тороидальный кладут в нишу запаски или подвешивают сзади под кузовом.

Топливо

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Средняя цена литра пропан-бутановой смеси — 23,5 руб., бензина АИ-95 — 47 рублей. Кстати, двукратная разница в ценах на газ и бензин сохраняется, она была и пять лет назад, когда мы на Альмеру поставили газ, — значит, в абсолютных цифрах пропан-бутан дорожает чуть медленнее.

Газа при эксплуатации машины будет расходоваться примерно на 10–18% больше, чем бензина (в литрах). Наша Альмера потребляла в среднем на сотню 10,4 л бензина, пропан-бутана — 12,3 л. Всего на газе она проехала около 60 000 км — затраты на пропан-бутановую смесь составили около 97 000 рублей. Если бы автомобиль ездил на бензине, мы бы выложили примерно 180 000 рублей. Итого на топливе сэкономили 83 000 рублей.

Обслуживание на газовых заправках с годами стало лучше. У заправщиков всегда найдется переходник под любой заправочный штуцер.

Обслуживание

Обычно плановое ТО газового оборудования выполняется каждые 10 000 км. На специализированном сервисе стоимость технического обслуживания начинается от 1500 рублей. За эти деньги вам заменят фильтр тонкой очистки и проведут диагностику системы. Некоторые фирмы в обслуживание включают проверку и при необходимости регулировку состава горючей смеси. Это важно, потому что при богатой смеси растет расход газа, а бедная — вредна для двигателя.

Ремонт

Газобаллонное оборудование состоит из нескольких компонентов, каждый из которых можно ремонтировать и заменять отдельно. Случаи, когда на машине целиком меняли ГБО, крайне редки. Наша Almera в ремонте не нуждалась. Но вот стоимость деталей и работ (для системы 4-го поколения, установленной на четырехцилиндровый бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива):

Газовые форсунки. Переборка комплекта (4 шт.) — до 3000 рублей, замена — от 4000 до 8000 рублей. Срок службы форсунок разных производителей составляет от 50 000 до 100 000 км пробега.

Переборка комплекта (4 шт.) — до 3000 рублей, замена — от 4000 до 8000 рублей. Срок службы форсунок разных производителей составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Редуктор. Переборка стоит от 4500 до 6500 рублей. Диафрагмы в редукторе обычно не служат дольше 80 000 км пробега. Заменить редуктор в сборе — от 6500 до 12 500 рублей.

Переборка стоит от 4500 до 6500 рублей. Диафрагмы в редукторе обычно не служат дольше 80 000 км пробега. Заменить редуктор в сборе — от 6500 до 12 500 рублей. Резиновые шланги стареют. Их замена обходится не дороже 350 рублей.

Их замена обходится не дороже 350 рублей. Баллоны для пропан-бутана проверяют каждые 2 года. Ремонт баллона запрещен. Для тороидальных срок службы составляет 10 лет, для цилиндрических — 15–25 лет. А цена на новый зависит от формы и объема. Тороидальные дороже — цены доходят до 4500 рублей.

для пропан-бутана проверяют каждые 2 года. Ремонт баллона запрещен. Для тороидальных срок службы составляет 10 лет, для цилиндрических — 15–25 лет. А цена на новый зависит от формы и объема. Тороидальные дороже — цены доходят до 4500 рублей. Электрические узлы и коммуникации. Блоки управления ГБО стоят до 5000 рублей, а проводка, переключатели и датчики — от 500 рублей до нескольких тысяч. Срок службы очень сильно зависит от фирмы-производителя.

Такой блок газовых форсунок можно заменить только целиком. Система с раздельными форсунками в ремонте дешевле.

Не все так просто с расходами

За установку и оформление ГБО вместе с регулярным обслуживанием мы отдали 57 000 рублей. С учетом экономии на топливе (83 000 рублей) выгода составила 26 000 рублей. Немного? Так и проехали на газе всего-то 60 000 км. Затраты на ГБО окупились лишь при пробеге 40 000 км. И только потом газ стал приносить выгоду — каждые 10 000 км Almera экономила около 13 000 рублей.

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Хотя реально окупилось ГБО еще на несколько тысяч километров позже. И вот почему. В статье расходов не учтены временные затраты. А время — это тоже деньги, пускай и стоит оно у всех по-разному. От нескольких часов до нескольких дней может уйти на выбор и покупку подходящего ГБО, его установку, и регистрацию. Плюсуйте и время на дополнительное обслуживание системы.

А еще посмотрите, где находится ближайшая газовая заправка. Если по пути с работы домой — повезло. А иначе придется делать крюк, чтобы пополнить запас топлива, — а это опять время и дополнительные расходы на топливо.

И не забудьте про инфляцию. За два года (среднегодовые пробеги сейчас около 20 000 км), пока окупается ГБО, она съест не меньше 10% от суммы всех расходов — это чуть больше пяти тысяч рублей. Впрочем, это незначительные потери на фоне выгоды, которую дает газ. И чем больше ездите, тем экономия заметнее.

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