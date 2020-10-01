Забытые автопроекты СССР: командирский вездеход

Военный внедорожник для старшего комсостава АР-НАТИ был одобрен наркомом обороны. Но ГАЗ оказался сильнее в подковерных играх.

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Перед войной в НАТИ разработали ­необычный легковой автомобиль повышенной проходимости — АР-НАТИ. Энергоемкая подвеска от ЗИС‑10 и низкая посадка пассажиров относительно дороги позволили совместить качества военного внедорожника и удобной «персоналки» для старшего комсостава.

При испытаниях машина лихо справлялась со всеми бродами и оврагами, карабкалась на 40‑сантиметровое бетонное ограждение, разгонялась до 102 км/ч.

Нарком обороны похвалил вездеход, результаты испытаний признали великолепными, было рекомендовано даже серийное производство. Но чиновники из Наркомата машиностроения решили передать разработку на ГАЗ, у которого нашлись свои прототипы подобных машин. На этом карьера АР-НАТИ закончилась.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы помните, почему у «козлика» не было окон?

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Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее надеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна, убедитесь в наличии браслетов. Не окажутся лишними и антибуксы!

Фото: из архива автора