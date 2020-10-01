В теории большой разницы нет, однако эксперименты на вискозиметре показали, что реальная низкотемпературная вязкость этих масел отличается.

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— Какое моторное масло обеспечивает более легкий пуск на морозе — 0W‑30 или 0W‑40?

— В теории особой разницы в поведении указанных масел быть не должно. Ведь первая цифра в обозначении по SAE (ноль) указывает на параметры низкотемпературной вязкости (проворачивание коленвала гарантируется до минус 35˚С, а прокачиваемость масла — при температуре до минус 40˚С), и эти параметры у данных масел одинаковые.

Однако показатели конкретного масла могут превосходить требования стандарта. Например, мы проводили эксперименты на вискозиметре, показавшие, что реальная низкотемпературная вязкость у масел различных брендов 0W‑30 всё же несколько ниже, чем у 0W‑40. Это не является основанием для всеобъемлющих выводов, но позволяет предположить, что применение 0W‑30 на морозе предпочтительнее.

Если в инструкции по эксплуатации нет противопоказаний к применению масла 0W‑30, заливайте на зиму его вместо 0W‑40 — так продлите жизнь стартеру и двигателю.

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