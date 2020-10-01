Инспектор просит показать язык. Что ему показать в ответ?

С просьбой автоинспекторов показать язык, судя по сообщениям на форумах, водители сталкиваются часто. Есть случаи из далекого прошлого и совсем свежие. Причем последний случай был в Москве, где на подобные импровизации полицейские сегодня идут редко из-за большой вероятности получить жалобу руководству с последствиями.
Одна из причин столь странного требования — сотрудник ДПС подозревает водителя в употреблении алкоголя. А открытый рот — верный способ учуять запах спиртного. Хотя куда чаще патрульный просит «дыхнуть» — просто в его сторону, в стакан или в бумажный кулек.
Другая причина — инспектор предположил, что водитель употреблял наркотики. Якобы после этого на языке появляется необычный налет. Врачи подтверждают, что он действительно остается после приема некоторых препаратов. Но, в общем, выводов на основании этого «наблюдения» сделать нельзя. Медицинская экспертиза в любом случае необходима.
Налет может быть и следствием какого-либо заболевания или недавнего приема специфической пищи. Врачи утверждают, что существует не менее семи оттенков налета и больше десятка причин его возникновения. И другой десяток причин для изменения цвета языка. Например, серый цвет — проблемы с ЖКТ, синеватый — недостаток витаминов группы В. А есть еще «географический язык» (при нарушениях в витаминном обмене) и множество других вариантов.
Инспекторы это, безусловно, знают. Так что, если водитель начинает вести себя неуверенно, появляется повод для психологического давления.
Требование показать язык является незаконным — ничего подобного не прописано ни в приказе МВД по работе дорожно-патрульной службы, ни в Административном регламенте, ни в законе о полиции. Вы можете отказываться — санкций за это не предусмотрено. В распоряжении сотрудников ДПС есть лишь два инструмента, чтобы определить, адекватен ли водитель: освидетельствование на дороге с помощью допущенного к применению алкометра или доставка водителя к врачу для медицинского освидетельствования. Последнее тоже проводится на сертифицированном и поверенном оборудовании.
И когда инспектор попросит вас показать язык, уточните, для чего, и требуйте провести стандартную проверку на опьянение: с отстранением от управления — при двух свидетелях или с применением видеозаписи (подробно о порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения читайте здесь). И только по результатам освидетельствования пишется заключение, в каком состоянии водитель сел за руль. А потакание нестандартным просьбам может обернуться против вас, когда за странный налет или цвет языка у вас вдруг начнут вымогать деньги.
- Шесть незаконных требований инспектора (и как на них отвечать) — тут.
- Рекомендуем проверить наличие и сроки годности основных средств защиты — аптечки, огнетушителя, сигнального жилета и знака аварийной остановки.