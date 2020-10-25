Забытые автопроекты СССР: амфибия из Луцка

Этот Геолог вырос из трехосной амфибии ЛуАЗ‑1901, которая появилась еще в 1984 году.

Первый опытный образец трехосной амфибии ЛуАЗ‑1901 построили в 1984 году. Изначально она предназначалась для армии, но ближе к 90‑м годам заводчане задумались о гражданском применении — так появился Геолог.

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Компоновка — заднемоторная, двигатель — 37‑сильный МеМЗ‑967Б. Привод — задний, с подключаемым передним мостом. Грузоподъемность машины составила 0,65 т при полной массе 2,15 т. У машины однообъемный кузов — водитель сидел между передних колесных арок, за ним можно было разместить четверо носилок вдоль бортов, а также одного сопровождающего (в центре, на отдельном кресле).

Приемочные испытания выявили необходимость конструктивной доработки машины, однако СССР разваливался, и было очевидно, что заказов на Геологов в любом случае не будет.

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Фото: из архива автора