Kia Seltos: автомат, вариатор или робот? Тест в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест Kia Seltos с автоматом, вариатором и роботизированной коробкой передач, читайте здесь.
Передний или полный привод?
Мы уже сравнивали Селтосы 1.6 с механикой и автоматом. А теперь сопоставим два Селтоса 1.6 с автоматическими коробками, но с разным приводом — полным и передним.
В разгоне до 100 км/ч переднеприводник выигрывает больше полутора секунд. Есть преимущество и в эластичности — отсутствие дополнительной массы и лишних вращающихся деталей в трансмиссии вкупе с чуть большей мощностью (123 л.с. против 121 л.с. у версии 4×4) дают о себе знать. А вот в расходе топлива разницы практически нет — обе машины потребляют 9 литров на сотню.
Но если избавление от кардана, заднего редуктора, элементов задней многорычажки и прочих «ненужных» узлов пошло на пользу динамике, то с управляемостью результат обратный. Полноприводный Kia Seltos с задней многорычажной подвеской — один из самых драйверских кроссоверов на рынке. Полузависимая упругая балка на переднеприводной машине смазывает характер: Seltos уже не столь выверенно пишет дугу и раньше теряет стабильность. Ничего критичного, однако на контрасте с 4×4 — уже не то.
Взять бордюр на моноприводе тоже сложнее. Передом Seltos заезжает уверенно, но задом не может: зацепа шин на передней оси не хватает, а помощи от второго «моста» нет.
Тяжело и на подъеме: передние колеса разгружаются, теряя хватку. Раскисший грунт переднеприводник месит неплохо, но как только передние колеса теряют сцепление — Seltos становится беспомощным.
Гарантийные условия на все двигатели и коробки одинаковы — 5 лет или 150 тыс. км. Исключения только для робота: блок сцеплений под гарантию не попадает и меняется бесплатно лишь при наличии дефекта. Интервалы ТО также равны для всех версий — 15 000 км или 1 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ
|
|
0–100 км/ч
|
60–100 км/ч
|
80–120 км/ч
|
1.6 AT 2WD
|
12,67
|
7,48
|
8,87
|
1.6 AT 4WD
|
14,24
|
8,19
|
10,88
|
2.0 CVT 4WD
|
10,58
|
5,86
|
7,46
|
1.6 T-GDI 4WD
|
9,61
|
5,00
|
5,92
РАСХОДЫ НА ТРИ ГОДА, ₽
|
|
1.6 AT 4WD
|
2.0 CVT 4WD
|
1.6 T-GDI 4WD
|
Стоимость ТО
|
45 882
|
47 162
|
49 673
|
Расходы на топливо
|
259 200
|
221 760
|
227 520
|
ОСАГО*
|
16 128
|
16 128
|
18 432
|
Транспортный налог
|
9075
|
15 645
|
26 550
|
Итого
|
330 285
|
300 695
|
322 175
|
Стоимость 1 км
|
5,50
|
5,01
|
5,37
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