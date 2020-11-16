Kia Seltos: автомат, вариатор или робот? Тест в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания Kia Seltos во всех доступных модификациях и подготовили подробный технический справочник по ним.

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Как проходил и что показал сравнительный тест Kia Seltos с автоматом, вариатором и роботизированной коробкой передач, читайте здесь .

Передний или полный привод?

Мы уже сравнивали Селтосы 1.6 с механикой и автоматом. А теперь сопоставим два Селтоса 1.6 с автоматическими коробками, но с разным приводом — полным и передним.

В разгоне до 100 км/ч переднеприводник выигрывает больше полутора секунд. Есть преимущество и в эластичности — отсутствие дополнительной массы и лишних вращающихся деталей в трансмиссии вкупе с чуть большей мощностью (123 л.с. против 121 л.с. у версии 4×4) дают о себе знать. А вот в расходе топлива разницы практически нет — обе машины потребляют 9 литров на сотню.

Но если избавление от кардана, заднего редуктора, элементов задней многорычажки и прочих «ненужных» узлов пошло на пользу динамике, то с управляемостью результат обратный. Полноприводный Kia Seltos с задней многорычажной подвеской — один из самых драйверских кроссоверов на рынке. Полузависимая упругая балка на переднеприводной машине смазывает характер: Seltos уже не столь выверенно пишет дугу и раньше теряет стабильность. Ничего критичного, однако на контрасте с 4×4 — уже не то.

В нашем распоряжении машина в простом исполнении Luxe. Базовые сиденья с тканевой обивкой очень удобны.

Взять бордюр на моноприводе тоже сложнее. Передом Seltos заезжает уверенно, но задом не может: зацепа шин на передней оси не хватает, а помощи от второго «моста» нет.

Тяжело и на подъеме: передние колеса разгружаются, теряя хватку. Раскисший грунт переднеприводник месит неплохо, но как только передние колеса теряют сцепление — Seltos становится ­беспомощным.

Вне асфальта переднеприводному Селтосу сложнее всего на грунтовом подъеме: колеса разгружаются и теряют ­сцепление, а второй ведущей оси нет.

Гарантийные условия на все двигатели и коробки одинаковы — 5 лет или 150 тыс. км. Исключения только для робота: блок сцеплений под гарантию не попадает и меняется бесплатно лишь при наличии дефекта. Интервалы ТО также равны для всех версий — 15 000 км или 1 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ

0–100 км/ч 60–100 км/ч 80–120 км/ч 1.6 AT 2WD 12,67 7,48 8,87 1.6 AT 4WD 14,24 8,19 10,88 2.0 CVT 4WD 10,58 5,86 7,46 1.6 T-GDI 4WD 9,61 5,00 5,92

РАСХОДЫ НА ТРИ ГОДА, ₽

1.6 AT 4WD 2.0 CVT 4WD 1.6 T-GDI 4WD Стоимость ТО 45 882 47 162 49 673 Расходы на топливо 259 200 221 760 227 520 ОСАГО* 16 128 16 128 18 432 Транспортный налог 9075 15 645 26 550 Итого 330 285 300 695 322 175 Стоимость 1 км 5,50 5,01 5,37

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