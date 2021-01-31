Не сложилось: три наших концепта, которых жаль

Микролитражка НАМИ, футуристичный тягач МАЗ и родстер Лада — все это теперь лишь «воспоминания о будущем».

Концепт-кары в Советском союзе появились задолго до появления этого термина — стоит вспомнить, например, такси ВНИИТЭ-ПТ разработанное в 1964 году Юрием Долматовским — и задолго до перестройки.

Но именно на рубеже заката СССР и появления новой России начали появляться яркие концепты, некоторые из которых вполне могли стать серийными машинами.

НАМИ-0284 Дебют

Впрочем, поначалу таких целей при разработке этих проектов никто не ставил — получающиеся конструкции называли экспериментальными или поисковыми. В авангарде этого движения был НАМИ, никак не связанный с массовым производством. В 1984 году в стенах института рождается НАМИ-0284 Дебют. Условной датой появления подобного автомобиля особо малого класса обозначен, по моде тех лет, 2000 год.

В основе машины — пространственная стальная рама с пластиковыми панелями, подвеска — от ВАЗ-2108. 30-сильного двигателя от ВАЗ-1111 Ока машинке вполне хватало: снаряженная масса составляла фантастические 734 кг. Аэродинамический коэффициент Cx — всего 0,23. Для сравнения, у только что появившейся тогда ВАЗ-2108 он равнялся 0,463, а у «аэродинамичной» ВАЗ-2110 из далекого будущего — 0,347.

МАЗ‑2000

Интересно, что первыми советскими концептами, сделанными с прицелом на серию, были грузовики. Первый вариант тягача МАЗ‑2000 имел футуристичную кабину, под которой стоял горизонтальный двигатель MAN. Привод — передний, а подвеска — независимая! Такой силовой модуль можно было установить на любую ось и присоединять отсеки разной длины и грузоподъемности.

Второй вариант под именем МАЗ-2000 Perestroika отправился на выставку в Париж, и он действительно поражал: при повороте кабина со сдвижными дверями оставалась на месте, а расположенный под ней силовой модуль поворачивался вместе с облицовкой.

Лада Родстер

ВАЗ взялся за концепт-кары позже других заводов (на АЗЛК уже во всю работали над перспективными моделями), но в начале 1990-х буквально один за другим появились миниатюрный Гном и его электрический собрат Эльф, а в конце десятилетия — футуристичные Рапан и Петер Турбо. А вот созданный в 2000-м Лада Родстер был куда ближе к реальной жизни: в основе — платформа Калины (с укороченной на 15 см базой), а жесткий верх — с простой и элегантной схемой складывания...

Увы, ничего из этого в серийной продукции так и не воплотилось. Подошла к концу целая эпоха, наступило новое время — не сказать, что скучное, но точно совершенно другое. Однако в том, так и не наступившем будущем осталась масса выдающихся идей, на которые иногда бывает очень интересно оглянуться.

Узнать больше об отечественных концептах 1980-90-х вы можете в февральском номере журнала «За рулем».

А если любите документальные фильмы о советских автомобилях, посмотрите, как испытывали советские грузовики.

Фото: архив «За рулем»