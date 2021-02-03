Материалы по темеТоп-10 самых дорогих внедорожников в России
Уже в марте мы подведем итоги голосования за лучший автомобиль 2020 года — самая престижная автомобильная премия России выходит на финишную прямую. Ну а пока у нас очередной этап, сегодня по плану — люксовые автомобили.
Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2020 года, три автомобиля Lada Niva Travel.
Итак, люксовые автомобили. Для начала определитесь с выбором на этой странице (голосовалка — в самом низу), а потом не забудьте нажать большую красную кнопку «проголосовать» — так вы станете участником нашего большого жюри и сможете претендовать на главный приз.
Если вам потребуется подробнее изучить конкурсантов, предлагаем вам ознакомиться с публикациями на нашем сайте.
В 2020 году на российском рынке появилось всего два (зато каких!) люксовых автомобиля:
Aston Martin DBX, универсал, 550 л.с., полный привод
Rolls-Royce Ghost, седан, 571 л.с., полный привод
Важный момент: к участию в Гран-при «За рулем» 2021 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2020 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем.
Aston Martin DBX и Rolls-Royce Ghost — как раз из таких, стопроцентных новинок. Но какая из них больше соответствует понятию «люксовый автомобиль»? Давайте ответим на этот вопрос вместе!
Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.
- Правила Гран-при «За рулем» 2021 — тут.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.