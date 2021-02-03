Принципиальное противостояние: в этой категории всего два автомобиля, зато какие!

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Уже в марте мы подведем итоги голосования за лучший автомобиль 2020 года — самая престижная автомобильная премия России выходит на финишную прямую. Ну а пока у нас очередной этап, сегодня по плану — люксовые автомобили.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2020 года, три автомобиля Lada Niva Travel.

Итак, люксовые автомобили. Для начала определитесь с выбором на этой странице (голосовалка — в самом низу), а потом не забудьте нажать большую красную кнопку «проголосовать» — так вы станете участником нашего большого жюри и сможете претендовать на главный приз.

Если вам потребуется подробнее изучить конкурсантов, предлагаем вам ознакомиться с публикациями на нашем сайте.

В 2020 году на российском рынке появилось всего два (зато каких!) люксовых автомобиля:

Aston Martin DBX, универсал, 550 л.с., полный привод Rolls-Royce Ghost, седан, 571 л.с., полный привод