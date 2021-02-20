Проверено «За рулем»: набор автомобилиста

Двухкилограммовый огнетушитель, аптечка по ГОСТу, знак аварийной остановки, сигнальный жилет и пятиметровый буксирный трос должны быть в каждом автомобиле. Мы объединили их в набор и поместили в удобную фирменную сумку с логотипом «За рулем».
Размер сумки — 45×20×15 см, вес вместе с «приданым» — 3,84 кг. Она закрывается на прочную молнию и имеет сзади «липучки» для крепления к ворсовой обивке багажника.
Стоимость набора автомобилиста №1 в интернет-магазине «За рулем» — 1550 рублей.
И да — с 1 марта правила прохождения техосмотра изменятся.
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- Cредства защиты водителя и пассажиров: аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, автонаборы представлены в интернет-магазине «За рулем».
- Важно помнить — аптечка и огнетушитель необходимы в машине не только и не столько с точки зрения требований ГИБДД. В первую очередь эти аксессуары гарантируют вашу безопасность!