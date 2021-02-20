Проверено «За рулем»: набор автомобилиста

В фирменной сумке — все, что необходимо иметь при получении диагностической карты.

Двухкилограммовый огнетушитель, аптечка по ГОСТу, знак аварийной остановки, сигнальный жилет и пятиметровый буксирный трос должны быть в каждом автомобиле. Мы объединили их в набор и поместили в удобную фирменную сумку с логотипом «За рулем».

Размер сумки — 45×20×15 см, вес вместе с «приданым» — 3,84 кг. Она закрывается на прочную молнию и имеет сзади «липучки» для крепления к ворсовой обивке багажника.

Стоимость набора автомобилиста №1 в интернет-магазине «За рулем» — 1550 рублей.

И да — с 1 марта правила прохождения техосмотра изменятся.