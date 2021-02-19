Получить диагностическую карту станет сложнее. Но безопаснее на дорогах не станет.

С 1 марта технический осмотр должен вестись по новым правилам. По вступающему в силу закону диагностические карты, полученные без прохождения техосмотра, будут аннулированы, а без карты не купить ОСАГО. Если полис ОСАГО уже есть, без карты его признают недействительным. И в этом же году должны подключить камеры, которые будут штрафовать за отсутствие полиса.

Что будет

Прохождение техосмотра нужно подтверждать фотографиями, координаты которых будут привязаны к пункту ТО. Все снимки с координатами места проведения техосмотра занесут в Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИСТО). Подлинность документа визируется электронной подписью эксперта, который проводил осмотр.

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Получается, если с марта все ломанутся честно проходить техосмотр, мы погрязнем в очередях.

Ежегодно необходимо проводить около 30 миллионов техосмотров, а на каждый уходит около 45 минут.

А теперь самое интересное. У нас не хватает честных пунктов ТО, которые действительно работают, а не выдают бумажки! И если в крупных городах есть выбор, то на периферии особо не разбежишься: или здесь, или нигде. Поэтому — что? Правильно — надо будет платить.

Кому и сколько — вопрос. Но я уверен, что при пышном цветении низовой коррупции закручивание гаек приведет лишь к усложнению и удорожанию процесса. Заехал, заплатил — выехал. Это самая простая схема. Будут и похитрее.

Техосмотр нас не спасет

А теперь посмотрим, что о причинах аварий говорит статистика. Полных данных за 2020 год пока нет, поэтому берем 2019‑й.

Среди всех ДТП, в которых погибли или пострадали люди, доля аварий по причине неисправности транспортных средств составила всего 4,1% — и этот показатель практически не меняется год от года. Из этого мизерного количества четверть — аварии по причине неправильного использования шин (лысые, летние зимой, разношинница). Еще 15% — неисправные световые приборы. Еще 10% — тонировка. Только потом следуют самовольные переделки конструкции и прочие серьезные проблемы вроде неисправности тормозной системы.

Заехал человек на техосмотр летом, честно его прошел — и поздней осенью на этих же летних шинах «догнал» другой автомобиль на торможении. При чем здесь техосмотр? Перегорела лампочка — попал в аварию. Снова техосмотр виноват?

Получается, вся возня-борьба вокруг техосмотра и все эти ужесточения, штрафы и прочие страшилки крутятся вокруг 2% всех аварий с пострадавшими или погибшими. Да, этим тоже нужно заниматься. Но если бы эти усилия направить в нужное русло!

Львиная доля всех аварий, в которых страдают люди, происходит из-за того, что водители нарушают Правила. На втором месте — ужасное состояние дорог. На третьем — нарушение правил пешеходами. И только где-то в конце списка — неисправность транспортных средств. Но строить дороги — сложно и дорого. А ужесточать техосмотр — просто и даже выгодно.

А как правильно?

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Если мы не можем побороть взяточничество, техосмотр надо отменить. Но сделать так, чтобы каждый понимал: если устроил ДТП из-за неисправности своей машины, страховая или суд обдерут тебя как липку — чтобы выплатить компенсацию потерпевшим. А тот, кто хочет себя обезопасить, может добровольно оформить страховку автогражданской ответственности. Это просто, понятно и эффективно. Однако не очень выгодно.

Тех, кто практикует нетрезвое вождение, надо наказывать максимально жестко — вплоть до конфискации автомобиля!

ДПС сможет направлять вас на ТО сколько угодно раз — это следует из доработанного МВД законопроекта, который позволит инспекторам изымать СТС и диагностические карты у владельцев неисправных машин.