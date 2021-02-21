Hyundai Solaris 2020: его первые 17 000 км

Всего три месяца прослужил Солярис в парке «За рулем», а раскошелиться уже заставил. Но есть и приятные сюрпризы. И пара лайфхаков — про антифриз и багажник.

Выглядит классно, светит хорошо

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В топ-комплектации Elegance обновленный Solaris выглядит особенно здорово. «Трехмерная» решетка радиатора с хромированными акцентами, светодиодные фары… Которые еще и светят хорошо — причем лучше, чем аналогично устроенная оптика у рестайлингового «братца» Kia Rio. У Соляриса плотнее пучок ближнего света и мощнее отдельные секции подсветки виражей, которые включаются по повороту руля на скоростях аж до 90 км/ч.

А вот новый задний бампер установлен с более заметным зазором до крыла, чем это было раньше. Подумал, что это проблема нашей машины — но нет, на нескольких Солярисах в дилерском центре обнаружилась та же щель — примерно трехмиллиметровая. Передний бампер прикручен аккуратнее.

Рестайлинг не избавил от допотопных каркасных щеток стеклоочистителя. Они и стали первой тратой: при пробеге всего 11 500 км штатные дворники уже размазывали грязь прямо перед глазами водителя. Обычно я меняю щетки вместе с заменой масла — в России иначе никак, — но здесь пришлось раскошелиться досрочно. Самые доступные из приличных «бескаркасники» AVS обошлись в 330 рублей за штуку. ­Посмотрим, хватит ли их до ТО‑2.

Каркасные щетки в 2020 году смотрятся как что-то доисторическое. Замена на бескаркасные уменьшила обмерзание, и они не ослабляют прижим на высоких скоростях.

Первое ТО и антифриз на замену

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К техобслуживанию на пробеге 15 000 км наш Solaris подошел с моторным маслом на максимуме, но с некоторой потерей охлаждающей жидкости. Дилерские механики долили 200–300 г антифриза Coolstream A‑110 зеленого цвета. Про колер упоминаю неспроста — с ноября 2020 года на заводском конвейере в Санкт-Петербурге стали заливать охлаждающую жидкость с точно таким же названием, но несколько иным пакетом присадок и розового цвета. Если доливать придется много, а зеленого уже не найдете, лучше заменить антифриз целиком, чтобы разнородные присадки не «свели с ума» друг друга .

На всякий случай напоминаю, что собственно цвет не определяет характеристики — каждый производитель антифризов подкрашивает их на свой вкус. Но здесь как раз тот случай: разный не только цвет, но и состав.

Увы, увеличенный до 5,3 л бачок омывателя при рестайлинге достался только Rio. В Solaris после срабатывания индикатора низкого уровня пятилитровая баклажка не влезает: смотрите, сколько ­остается.

Проведение ТО‑1 я доверил официальному сервису, поскольку машина гарантийная. К качеству и организации работ — никаких претензий. Меня без вопросов пустили в ремзону, где по электронному чек-листу механики проверили даже давление воздуха в запасном колесе. Приятный бонус — мойка и «пылесос» салона после окончания работ.

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А вот счет не порадовал. Более 12 тысяч рублей для владельца бюджетного седана — чувствительная сумма. Из этих денег 7,5 тысяч ушло на комплектующие. Одно моторное масло Shell Helix Ultra 0W‑30 обошлось в 4700 рублей, и это за всего лишь 3,6 литра! В следующий раз приеду со своими запчастями.

Тем более что это поможет установить «продвинутые» детали. Оригинальный фильтр вентиляции салона стоит более 1200 рублей, а ведь это простая бумажная шторка! В наше время, когда везде мерещится зараза, хочется иметь антибактериальный или хотя бы угольный картридж с более тонкой фильтрацией. Для Соляриса такие продаются чуть ли не по 200–300 рублей, в несколько раз дешевле. Боюсь, до ТО‑2 недотяну: поставлю такой по весне.

Отсутствие уплотнителей по низу дверей ­приводит к загрязнению наружной части ­проемов, особенно сзади.

Что понравилось

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По мере того, как мы с Солярисом сживаемся, он нравится все больше. Многие вещи, которые неочевидны при выборе машины в салоне, оказываются хорошо продуманными. Например, боковые стекла и зеркала в слякоть загрязняются очень умеренно. Отлично расположена крупная кнопка включения рециркуляции воздуха: при попадании в облако вонючего выхлопа ее легко найти на ощупь. Датчик света работает умнее и интеллигентнее, чем на многих дорогих машинах, не моргая фарами под мостами, но быстро активируя их в тоннелях. Однако отсутствие датчика дождя в машине за почти 1,2 млн рублей — ­нонсенс.

Понравилось, что на панели приборов есть возможность не просто самостоятельно сбросить межсервисный интервал, но и выставить его — скажем, на 10 тысяч километров вместо штатных пятнадцати.

Как работают обновки, появившиеся в Солярисе с рестайлингом?

Дистанционным пуском наслаждаюсь. Правда, в одном случае из пяти брелок не «добивает» до парковки с пятого этажа, а световой индикации успешного пуска, как в автомобилях Renault, нет. Обычно все же получается сесть в уже теплую машину с оттаявшим благодаря электрообогреву лобовым стеклом. Жаль только, что с «дистанционкой» не срабатывает обогрев зеркал и заднего окна.

Легкий минус, 10 минут работы двигателя — дистанционный пуск позволяет обойтись без отскребания льда от стекол.

Обновленная медиасистема удобна и отзывчива, но дальние поездки выявили сложный алгоритм настройки радио на средних волнах и невозможность выключить автоматическое переключение между передатчиками одного FM-радио. Например, «Дорожного». Когда едешь близ границы областей, система скачет туда-сюда с одной частоты на другую — а между ними есть рассинхронизация. В Смоленской области уже играет песня, в Калужской еще дочитывают новости. От скачек туда-сюда мозг взрывается.

Говорят, что «комбайн» работает на операционке Android 4.4.2, и при наличии «прямых рук» на него можно поставить многие apk-приложения типа Яндекс.Навигатора или информатора о камерах MapCam. Но процесс непрост, а чуть ошибешься — и получишь «кирпич». У меня опасения пока преобладают.

Динамичный и экономичный

В целом рестайлинг не повлиял на главные добродетели Соляриса. Он живенько рулится и разгоняется, а жестковатая подвеска оправдывает себя энергоемкостью на разбитых дорогах. Да, шумноват — но европейские зимние шины Pirelli Winter Cinturato снизили давление на уши до более-менее приемлемого.

Экономичность для гидромеханического автомата хороша: около 7 литров на трассе и литра на полтора больше в городе. Борткомпьютер привирает не сильнее, чем на 0,2–0,3 л/100 км относительно счетчиков АЗС. Точность, достойная куда более престижного автомобиля.

Лайфхак для крышки багажника Забавная фишка с бесконтактным отрыванием багажника была бессмысленна, пока не доработал конструкцию. Идея хороша: когда с брелоком в кармане ты оказываешься около кормы закрытой машины, раздается предупредительный писк, и через две-три секунды крышка отщелкивается. Типа, если руки заняты покупками, брелок доставать необязательно. Но в случае со взмаховыми датчиками кроссоверов багажник открывает электропривод. А у Соляриса — лишь штатные торсионы крышки, чьего усилия хватает только на то, чтобы приподнять ее на несколько сантиметров. Все равно приходится ставить сумки и открывать багажник до конца руками. Для самостоятельного открытия багажника перепробовал пружины тормозных колодок и стояночного тормоза «классики», но мягче всего крышку поднимает пружина вилки сцепления. Творчески переосмыслив «совет бывалых» из одного из прошлых выпусков журнала «За рулем», зацепил на правую петлю крышки с помощью кольца для ключей пружинку от вилки сцепления вазовской «классики». Цена решения — 20 рублей за пружину и 10 рублей за кольцо. Теперь багажник мягко распахивается сам.

Hyundai Solaris, 1.6 (123 л.с.), А6

Изготовитель — «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», Россия

Год выпуска — 2020

В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2020 года

Пробег на момент отчета — 17 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (11 500–17 000 км)

Расходы на содержание (11 500–17 000 км) — 32 051 ₽

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 7,92 л/100 км) — 18 961 ₽

ТО-15000 — 12 400 ₽

Щетки стеклоочистителя — 660 ₽

Детали для доработки крышки багажника — 30 ₽

Стоимость 1 км пробега (без учета ТО) — 5,82 ₽ (3,57 ₽)

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

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