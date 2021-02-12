Недорогой китайский погрузчик: подробный обзор

Если фронтальный погрузчик Cat покажется вам слишком дорогим, официальный дилер компании Caterpillar предложит более доступную машину марки SEM.

Зачем нужен погрузчик?

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Фронтальные погрузчики грузоподъемностью три тонны относятся к легкому классу и востребованы как в дорожном и капитальном строительстве, так и в коммунальной сфере. Загрузить в самосвалы грунт из котлована, оперативно убрать с улиц или обширной территории предприятия свежевыпавший снег, перевалить щебень на территории железнодорожного терминала - ​эти и другие работы часто выполняют именно трехтонники. Вне сферы их применения остаются крупномасштабные работы в карьерах, разработка котлованов и вообще вся прочая деятельность, требующая мощности свыше 200 л. с. и перевозки в ковше более двух кубометров сыпучего груза.

В парках эксплуатирующих организаций трехтонные погрузчики, как правило, самые легкие из «фронтальников». Хотя в каталогах фирм-производителей есть и модели грузоподъемностью около двух тонн. Спрос на них весьма скромный, поскольку для решения задач, с которыми справляется техника с кубометровым ковшом, обычно приобретают более универсальные и недорогие экскаваторы-погрузчики. Наша справка

Один из лидеров на мировом рынке фронтальных погрузчиков - ​американская компания Caterpillar. Помимо спецтехники своего основного бренда Cat, она предлагает машины еще трех принадлежащих ей марок. В частности, колесные погрузчики (а еще дорожные катки, грейдеры и бульдозеры) китайской марки SEM. Завод дочерней компании Caterpillar (Qingzhou) Ltd. расположен в Цинчжоу (провинция Шаньдун) и ведет историю с 1958 года. Бывшая Shandong SEM Machinery и ранее считалась одним из ведущих в Китае производителей спецтехники, а после присоединения в 2008 году к американской компании приобрела еще больший вес на внутреннем рынке. И даже вышла на внешние - ​сегодня дилеры Caterpillar продают технику SEM более чем в восьмидесяти странах мира, включая Россию. Производство в Цинчжоу соответствует стандартам Caterpillar, а техника проходит сертификационные испытания качества и безопасности.



Трехтонник SEM 636D



Если говорить о фронтальных погрузчиках грузоподъемностью три тонны, то в линейке SEM это модель 636D. Как и большинство машин этого класса, «шестьсот тридцать шестой» вооружен стрелой с Z-образной кинематикой, оптимальной для загрузки самосвалов. Стандартный универсальный ковш вмещает при стопроцентном наполнении 1,7 кубометра сыпучего груза. С «горкой» — чуть больше. Для работы с материалами невысокой насыпной плотности предусмотрена установка более объемных (до 2,5 м3) ковшей.



Два параллельных гидроцилиндра поднимают стрелу (опускается она под действием собственного веса), а один, расположенный по центральной оси машины, опрокидывает и возвращает ковш в исходное положение. Высота выгрузки по нижней кромке ковша составляет без малого три метра и обеспечивает работу с любыми дорожными самосвалами. Весьма важно, что 636-й - ​габаритная машина, ширина которой не превышает двух с половиной метров, а значит, передвигаться по дорогам общего пользования она может без каких-либо спецразрешений.

Шасси



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Как и все современные фронтальные погрузчики, SEM 636D имеет двухосное полноприводное шасси с шарнирно-сочлененной рамой. Благодаря тому, что обе полурамы, соединенные центральным шарниром, подвижны одна относительно другой в горизонтальной плоскости, такие машины весьма маневренны. Громадина на 25-дюймовых колесах, SEM 636D ​при развороте описывает окружность примерно такого же диаметра, как и короткобазная ГАЗель. А постоянный контакт колес с грунтом и почти равномерную их загрузку (а, стало быть, и высокую проходимость на пересеченной местности) обеспечивает задний мост, качающийся на продольном шкворне. Передний мост жестко закреплен на передней полураме и принимает нагрузку от рабочего оборудования с полезным грузом в ковше.



Двигатель, коробка передач, задний мост, кабина машиниста и множество других узлов установлены на задней полураме и служат противовесом, предотвращая опрокидывание машины в сторону наполненного и поднятого ковша. Есть и дополнительный балластный противовес в виде заполненного бетоном заднего бампера, масса которого, как и положено, сосредоточена максимально далеко от оси переднего моста. Опрокидывающая нагрузка машины с кабиной, оборудованной средствами защиты ROPS (каркасом безопасности), составляет 6227 кг, что более чем вдвое превышает номинальную грузоподъемность.



Двигатель





Погрузчик SEM 636D имеет классическую компоновку с продольным расположением двигателя и механической трансмиссией. В качестве силового агрегата выступает 6-цилиндровый рядный дизель марки Weichai Power мощностью 125 л. с. Напомним, Weichai Holding Group, базирующаяся в той же провинции Шаньдун, что и завод Caterpillar (Qingzhou), - ​одна из крупнейших госкорпораций Китая, имеющая более чем семидесятилетний опыт выпуска дизельных двигателей, как собственных разработок, так и созданных по лицензиям именитых фирм Steyr, Deutz и MAN. Моторы Weichai Power (автомобильные, промышленные, судовые) идут на экспорт во многие страны мира.



Дизель WP6G125E22, которым оборудован SEM 636D, ставят также на фронтальные погрузчики, бульдозеры и иную спецтехнику китайских марок SLDG, Longking, Foton, Chenggong и др. Агрегат объемом 6,75 литра разработки немецкой фирмы Deutz (семейство 226B) собран на гильзованном чугунном блоке с раздельными для каждого цилиндра двухклапанными головками. Распредвал расположен в блоке и приводится шестернями со стороны носка коленвала. В исполнении для российского рынка двигатель отвечает экологическим нормам Stage I и оборудован системой питания с рядным ТНВД, то есть механическим впрыском топлива. Главное достоинство аппаратуры такого типа - ​живучесть при заправках некондиционной соляркой.



Трансмиссия



Крутящий момент от двигателя передается на пристыкованную к нему гидромеханическую двухступенчатую коробку передач модели Sem TR100/ B-YJ320B с гидротрансформатором. Она же выполняет роль раздаточной коробки - ​вторичный вал, приводимый от первичного через промежуточный, выходит шлицевыми концами спереди и сзади и через фланцы карданных шарниров вращает валы привода обоих мостов. Автоматического переключения передач не предусмотрено, машинист управляет коробкой с помощью рычажка на рулевой колонке слева. Встроенный двухступенчатый понижающий редуктор умножает количество передач на два, что в сумме дает четыре передачи переднего и две заднего хода. Наличие многодисковых фрикционов гидротрансформатора, сглаживающего рывки, позволяет переключать передачи практически без разрыва потока мощности.



Учитывая, что выходные валы соединены в КП жестко, погрузчик имеет постоянный бездифференциальный привод на все колеса. Но межосевой дифференциал на симметричном шасси с шарнирно-сочлененной рамой и не нужен, поскольку переднее и заднее колеса по каждому из бортов идут в поворотах по колее одинакового радиуса, и пробуксовки с циркуляцией паразитной мощности не происходит.



Ведущие мосты типа «банджо» со съемными редукторами главных передач для погрузчика SEM 636D поставляет авторитетная в этой области компания Meritor. Оба агрегата однотипные, поворотных кулаков и ШРУСов ни на одном из мостов не предусмотрено - ​складывание полурам позволяет обойтись простыми балками со ступицами и полуосями в виде прутков со шлицевыми концами. Складывание полурам обеспечивают два гидроцилиндра, привод рулевого управления — гидростатический.

Тормозная система



Рабочие тормоза погрузчика SEM 636D - ​дисковые на всех колесах. В отличие от машин тяжелого класса, перевозящих в ковше три и более кубометров груза и требующих встроенных в мосты многодисковых тормозов, работающих в масляной ванне, трехтоннику вполне хватает сухих однодисковых механизмов. Диски закреплены на внутренних торцах ступиц и свободно охлаждаются окружающим воздухом. Стояночный тормоз трансмиссионный, с барабанным механизмом на выходном валу привода переднего моста. Привод рабочих тормозов одноконтурный пневмогидравлический.



Установленный на двигателе одноцилиндровый пневмокомпрессор приводится шестернями от переднего носка коленвала. Для стабилизации давления в контуре предусмотрен ресивер. Сжатый воздух поступает в пневмогидроусилитель и давит на мембрану, соединенную с поршнем главного цилиндра, заполненного вместе со всем гидроконтуром тормозной жидкостью на гликолевой основе. Поступая под давлением в рабочие цилиндры тормозных механизмов всех четырех колес, жидкость воздействует на поршни, и колодки суппортов зажимают диски.



Шины, органы управления , сервис



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Колеса погрузчика обуты в специальные шины размера 17,5–25. Как правило, их номинальная нагрузка значительно превышает фактическую нагрузку при работе на трехтонном SEM 636D, а наружный диаметр составляет, в зависимости от модели, 1300–1400 мм, что позволяет машине передвигаться с наполненным ковшом даже в непролазной грязи. Гидросистему погрузчика питает установленный на двигателе шестеренный гидронасос объемом 100 мл/об. Его производительности хватает и на три гидроцилиндра рабочего оборудования, и на два гидроцилиндра складывания полурам.



Рулевое управление - ​с обычным колесом автомобильного типа и гидравлическим дозатором Eaton. Рабочим оборудованием управляет джойстик, установленный на щитке приборов справа от сиденья машиниста. Движениями вперед-назад оператор поднимает и опускает стрелу, а вправо-влево - ​поднимает и опрокидывает ковш.



В перечне опций оборудования кабины компания SEM предлагает кондиционер, каркас безопасности ROPS и разные мелочи. Цена машины - ​от 3 690 000 рублей. Это как минимум вдвое меньше, чем у погрузчиков европейских и американских марок. Существенное преимущество техники SEM над большинством китайских аналогов - ​повсеместно доступный фирменный сервис. Ведь отремонтировать машину можно там же, где и технику Cat. Например, у компании «Цеппелин Русланд» - ​одного из крупнейших дилеров компании Сaterpillar — 32 сервисных центра в разных регионах России, не считая филиалов в странах ближнего зарубежья.



Технические характеристики SEM 636D

Технические характеристики Грузоподъемность, кг 3000 Эксплуатационная масса

(с/без ROPS), кг 10 438/10 133 Колесная база, мм 2740 Объем стандартного ковша, м3 1,7 Габаритные размеры

(Д × Ш × В), мм 7422 × 2354 × 3182 Двигатель Weichai WP6G125E22 Мощность, л.с. 125 Диаметр цилиндра, мм 105 Ход поршня, мм 130 Рабочий объем, л 6,75 Крутящий момент, Н.м 540 Тяговое усилие, кН 97 Усилие отрыва, кН 113 Опрокидывающая нагрузка при полном повороте с ROPS, кг 6227 Высота выгрузки (по нижней кромке ковша), мм 2989 Давление в гидросистеме, МПа 18 Угол складывания рамы, град 37 Радиус поворота (по заднему колесу/по ковшу), мм 5314/5869 Угол качания заднего моста, град ± 12 Cкорости на передачах переднего хода, км/ч 7,9/14/25/39 Cкорости на передачах заднего хода, км/ч 9,7/39 Система охлаждения, л 35 Система смазки двигателя, л 17 Гидротрансформатор и коробка передач, л 45 Мосты (передний/задний), л 10/10 Бак гидросистемы, л 95