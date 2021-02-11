Mazda CX-30: все достоинства и изъяны

К нам пришел еще один кроссовер от японцев. Компактный, полноприводный... И самый дорогой среди конкурентов.

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Мазды последних поколений выглядят круто. Отличаются от большинства одноклассников хорошей управляемостью и динамикой.

Новый паркетник CX-30 меньше самого популярного из Мазд кроссовера CX-5, а стоит почти столько же. Есть в этом что-то подозрительное.

Не для семьи (-)

Хотя колесная база у СХ-30 почти такая же, как у старшего СХ-5, на просторе салона это не сказалось. На втором ряду места меньше, чем у соразмерных Skoda Karoq или Kia Seltos. Колени рослого пассажира почти упираются в водительское кресло, да и над головой пространства немного. Троим будет точно некомфортно. Проблему усугубляет очень высокий центральный тоннель — он сильно затрудняет перемещение по второму ряду.

Скромный объем и у багажника — всего 295 литров, это меньше, чем у соперников по рынку. И тут нет двухуровнего пола, тягать сумки через высокий порог — сомнительное удовольствие.

Объем багажника по меркам класса небольшой — 295 литров. Для сравнения, у Kia Seltos — 400 литров. А у Шкоды Карок — более пятисот.

Задние сиденья: красиво, но «бедновато» (-)

Еще один факт, наводящий на мысль, что о задних пассажирах особо не думали: на втором ряду нет дополнительных «плюшек». Даже в самых дорогих версиях ценой под 2,5 млн рублей — ни розетки, ни обогрева сидений (а они есть почти у всех более дешевых одноклассников).

Из позитива: симпатичные дефлекторы вентиляции.

На втором ряду тесно. Особенно в сравнении с одноклассниками. Такими, как Skoda Karoq.

Атмосферный мотор и автомат (+)

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Двигатель доступен один — бензиновый, объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Коробок передач две — механическая или классический 6-ступенчатый автомат. Никаких турбомоторов и роботов, к которым у нас многие заранее относятся с недоверием.

Динамика у СХ-30 с этим мотором на уровне конкурентов — не быстрее, но и не медленнее. К тому же разгон сопровождается приятным тембром двигателя. Нужно динамичнее — есть режим «Спорт», с которым задержки при переключениях автомата становятся меньше.

Классно управляется (+)

СХ-30 резко реагирует на действия рулем, что активных водителей только порадует. Новый кроссовер очень четко выполняет команды водителя, крепко держится на дуге в длинном повороте и хорош на прямой на большой скорости.

Придется следить за уровнем топлива (-)

Расход топлива для такой небольшой машины неприлично большой. Даже на загородной трассе автомобиль потребляет 8 л/100 км. А поскольку бак рассчитан всего-то на 48 литров (у переднеприводных версий — 51 л), придется внимательно следить за уровнем топлива, чтобы не «высохнуть» в дороге.

Двухлитровый двигатель мощностью 150 л.с. обеспечивает неплохую динамику. Но расход топлива — приличный.

Может ездить сам (+)

Доступен полный набор электронных ассистентов водителя. Правда, только для самой дорогой комплектации Supreme и в качестве опций.

Есть адаптивный круиз-контроль. Например, нет нужды жать на педаль тормоза, приближаясь к другой машине. СХ-30 все сделает сам.

Есть возможность регулировать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Система хорошо распознает другие машины, и в случае необходимости СХ-30 очень деликатно замедляется. Так, как это сделал бы сам водитель.

Ассистент помощи на парковке убережет от аварии при выезде задним ходом из парковочного кармана. Автоматика сканирует пространство позади автомобиля и при появлении машины предупредит водителя, а если необходимо, то и сама затормозит.

Также в комплекте имеется система удержания в полосе, правда, она перестает работать, когда разметку на дороге заносит снегом.

Mazda CX-30 зимой не видит грязную дорожную разметку и не способен сам удерживать полосу.

Богатый интерьер (+)

Ни один из одноклассников не способен конкурировать с респектабельным внешним видом и интерьером новой Мазды.

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Передняя панель, двери и центральный тоннель могут быть обшиты красивой коричневой кожей с настоящей прострочкой, а не имитацией (такой шик в автомобилях такого уровня встречается редко).

Отлично смотрится белая кожа сидений. Правда, с точки зрения практичности решение, конечно, спорное… Синие и черные джинсы со временем могут оставить следы.

Для самых дорогих версий доступна акустика Bose с 12 динамиками. Но качество ее звучания огорчило — как я ни менял настройки, добиться хорошего звука так и не удалось. В более дешевой Renault Arkana аудиосистема того же бренда звучит качественнее.

Дороже аналогов (-)

Главная проблема нового кроссовера — цена. Не помогла даже российская сборка (машину собирают во Владивостоке), которая хоть немного, но должна была снизить цену.

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Самый доступный СХ-30 стоит 1 650 000 рублей. И это простая версия с механической коробкой, передним приводом и кондиционером. Для сравнения — прямой аналог Kia Xceed стоит столько же, но у него уже будет роботизированная, а не механическая коробка и более щедрое оснащение.

За полноприводный СХ-30 придется отдать минимум 2 миллиона. Полноприводные Skoda Karoq и Kia Seltos со схожим оснащением обойдутся на 150–200 тысяч дешевле.

Кому нужен СХ-30?

Несмотря на особенности, СХ-30 технически на уровне конкурентов. Понравится молодому, не обремененному большой семьей человеку, который ценит внешний шик, хорошее оснащение и богатый интерьер, хорошие ездовые качества. Иначе говоря, подойдет тому, кто хотел бы иметь кроссовер, похожий на премиальный, но за меньшие деньги.