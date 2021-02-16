Audi A4 и А5: все обновления

Рестайлинговые «четверки» и «пятерки» добрались до России — с задержкой, зато во всем многообразии версий.

У А4 и А5 три дизайнерские линии, по которым машины отличаются снаружи и внутри: бамперами, радиаторными решетками, колесами и декоративными вставками. Светодиодные фары входят в базовую комплектацию.

Интерьер

Внутри изменений минимум. От шайбы управления мультимедийкой на тоннеле отказались: теперь по любому поводу нужно тыкать в тачскрин. Вместо шайбы появилась ниша для смартфона или портмоне. Подстаканники — по соседству.

Сенсорные технологии до A5 и A4 пока добрались не в полной мере. Блок управления светом и клавиши на руле остались кнопочными.

Штатную оффлайн-навигацию можно дополнить онлайн-программами, подключив смартфон по Android Auto или Apple CarPlay. Радио и телефон при сопряжении работают без сбоев, а вот треки с телефона штатными клавишами машины не переключаются. Массажер в спинке переднего сиденья стоит недорого, но и работает слабо.

Понравился климатический блок, который реагирует на приближение руки, увеличивая пиктограммы над клавишей, к которой собираешься прикоснуться.

Устраиваюсь быстро (это же «немец»!), но в первые же километры подмечаю пару зимних неудобств. Обогрев руля слабоват даже для незамерзших рук. Остатки воды после мойки прихватили стекляшки зеркал, и они не регулируются. Обычно мощности приводов хватает, чтобы сломать легкую наледь.

Quattro? Не для всех

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Я поездил на самых мощных версиях А4 с «турбобензином» на 249 сил: подключаемый полный привод с приставкой ultra на продаваемые в России «четверки» и «пятерки» ставят только с таким мотором. Моторы мощностью 150 и 190 сил передают тягу только на передок .

Жаль. У нас полный привод вещь нужная. И фирма Audi на трансмиссии quattro в значительной степени построила имидж. Но теперь это — роскошь. Все ведущие, относительно базовой переднеприводной версии А4, дороже на 635 тысяч. Хочешь полный привод — выкладывай минимум 3,2 миллиона рублей! В случае с Audi A5 доплата 510 тысяч, но сама машина дороже: цена A5 quattro начинается с 3,53 миллиона рублей.

Кстати! Такую песню слышали?

Итальянская исполнительница Myss Keta включила Audi Quattro в «список желаний» наряду с модными аксессуарами:

Хочу бурку от Гуччи

Полный Насир Мажар [британский дизайнер]

Сумку от Pucci [итальянский модный бренд]

Одета в HBA [американский бренд одежды]

Еще Audi A4!

О, моя ненасытность —

Еще одно препятствие

Между мной и счастьем ...

Myss Keta, «Burqa di Gucci»

Моторы

Дизеля нет, и неясно, появится ли. Вот без него будет грустно. Если бы выбирал машину себе, взял бы такой в 190‑сильном исполнении со всеми ведущими колесами.

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Полторы сотни сил теперь снимают с двигателя объемом два литра, а не 1,4 литра, как прежде.

Все нынешние двигатели — с «мягким» гибридным довеском на 12 вольт. Он позволяет двигаться накатом и рекуперировать энергию торможения. Audi обещает экономию 0,3 л/100 км. Перевожу: ничего не почувствуете!

Мощный двигатель покладист. Пока рулил по Москве, запаса момента не ощутил, но пара разгонов за городом расставила все точки над i. Валит! Не нужно даже переходить в спортрежим. Система Audi Drive Select влияет на отзывчивость акселератора, усилие на руле и алгоритм работы полного привода, если он есть.

Из истории модели Материалы по теме Смотрите Audi с пробегом? Все проблемы с мотором и коробкой Под шильдиком А4 нынешнее поколение — уже пятое по счету у Audi. Первое под таким индексом вышло в 1994 году. Всего генераций у компактного седана из Ингольштадта девять (подсказку дает индекс кузова — В9). Первые четыре были известны как Audi 80 (c 1972 года). Массовое знакомство российских автомобилистов с «восьмидесятками» началось в 1990‑х годах — когда в страну хлынули из Европы подержанные Audi 80 в кузовах В3 и В4, за характерную форму прозванные «бочками». Современная история Audi началась только в 1965 году. Производственные мощности Auto Union AG остались в советской зоне оккупации — будущей ГДР. В 1949 году в Западной Германии основали новый Auto Union, но первый автомобиль под маркой Audi (модель Audi F103) сошел с конвейера только 16 лет спустя.

Почему, собственно, Audi? Многие считают название марки аббревиатурой или акронимом, но на самом деле это не так. Audi — это императив от латинского глагола audire, который означает «слушать» (отсюда слова «аудитория», «аудио», «аудиенция»). По-немецки audi звучит как höre («хёре») или horch («хорьх»). Основателем компании-предшественника современной Audi был немецкий инженер-конструктор Август Хорьх — да-да, его фамилия переводится как audi. Хорьх потерял права на название Horch, продав свою первую компанию, поэтому новую назвал Audi Automobilwerke GmbH. По легенде, в этом ему помог 10-летний сын-гимназист одного из друзей. А почему четыре кольца? Эмблема Audi не имеет отношения ни к колесам, ни к фарам, ни даже к двум подряд футбольным матчам, завершившимся со счетом 0:0. Четыре переплетенных кольца отсылают к слиянию четырех производителей, Audi, DKW, Horch и Wanderer, в один концерн — Auto Union AG. Изначально в каждом из колец была вписана эмблема объединившихся автомарок. В начале пандемии коронавируса Audi выпустила социальную рекламу, где кольца разъединяются и расходятся друг от друга, подчеркивая необходимость социального дистанцирования.

Настройки

Купе А5 с мощным мотором интересен тем, что у него варьируется жесткость адаптивных амортизаторов — правда, такие ставятся только за доплату. Я поездил, поиграл настройками — и разницы не уловил.

Меняется и звук «выпуска». Хорошая обманка для тех, кто не вдается в детали: озвучку меняют не заслонки в выпускном тракте, а динамики, через которые подается «рык» двигателя. Поэтому изменения слышны только сидящим спереди.

Минусы

В «пятерке» не понравился звук закрывающихся дверей. Рамок нет, и стекло неприятно дребезжит вне зависимости от того, поднято оно или опущено. И массажер не сумел расслабить. Он есть только в спинке и мнет недостаточно сильно.

Сзади в купе А5 взрослым тесно. Седан и универсал с радостью и комфортом приютят сзади двоих, причем третья зона регулировки ­микроклимата для них — базовое оснащение.

Полчаса на заднем сиденье запомнятся надолго. Купе Audi A5 справедливее обозначать посадочной формулой 2+2, ибо на взрослого всё давит со всех сторон. И потолочных ручек нет.

Топовые восемнадцатые колеса красивы, по подмосковным дорогам на таких ездить можно. Стыки эстакад пугают только если нарочно проезжать их по вдавленной колее. В остальном — приятный баланс мягкости подвески и четкой управляемости в гармонии с потенциалом двигателя.

На А4 боковая подштамповка разорвана на три отдельные линии. На «пятерках» она сплошная, но более рельефная, и профиль выглядит ­интереснее. Мощный 249‑сильный двигатель хорош: надо — едет тихо, надо — валит!

Цены и комплектации

Audi A4 от 2 460 000 ₽

Audi A4 Avant от 2 540 000 ₽

Audi A4 Allroad quattro от 3 375 000 ₽

Audi A5 от 2 835 000 ₽

Audi A5 Sportback от 2 835 000 ₽

Audi A4 со 150‑сильным мотором, роботом S tronic в стартовой для России комплектации Advance стоит 2,5 млн рублей. Универсал Avant требует доплаты всего в 80 тысяч, и это отличное предложение на скупом по части «сараев» рынке!

Купе и Sportback в такой же конфигурации переваливают за 2,8 миллиона рублей. За полноприводные версии quattro нужно отдать 3,1–3,3 млн в зависимости от типа кузова. Приподнятый Allroad (249 лошадей, полный привод), как несложно догадаться, самый дорогой — от 3,4 миллиона.

Разгуляться по конфигуратору на миллион-другой — легко! Хорошо упакованные машины тянут на 4–5,1 миллиона рублей — и в этом смысле рестайлинг мало что изменил.

Стоит взять:

Универсал Avant к цене седана 80 000 ₽

Матричные фары 118 000 ₽

Диски 18 дюймов для Advance, по умолчанию для Design и Sport от 63 500 ₽

Полный привод quattro ultra на машинах ценой от 3,1 млн ₽

Адаптивный круиз-контроль в составе пакета 130 200 ₽

Я много ездил по темноте: опционная матричная оптика с гибко подстраивающимся под обстановку пучком дальнего света великолепна. А вот за лазерные фары дальнего света, доступные для купе Audi А5, доплачивать не стал бы: лупят отменно, но включаются только автоматически и редко — как раз из-за своей чрезмерной эффективности, чтобы не ослеплять встречных.

Не стоит брать:

Лазерные фары от 147 600 ₽

Массажер в передних сиденьях от 15 600 ₽

Адаптивные амортизаторы — 76 500 ₽

Audi A4 45 TFSI quattro

Длина/ширина/высота/база 4762/1847/1428/2820 мм (4697/1846/1371/2764)*

4762/1847/1428/2820 мм (4697/1846/1371/2764)* Снаряженная/полная масса 1645/2135 кг (1605/2035)

1645/2135 кг (1605/2035) Объем багажника 460 л (450)

460 л (450) Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 183 кВт/249 л. с. при 5000–6000 об/мин; 370 Н·м при 1600–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 183 кВт/249 л. с. при 5000–6000 об/мин; 370 Н·м при 1600–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 5,8 с

5,8 с Максимальная скорость 250 км/ч

250 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑95/58 л

АИ‑95/58 л Расход топлива: смешанный цикл 7,1 л/100 км

7,1 л/100 км Трансмиссия полный привод; Р7

* В скобках отличающиеся данные Audi A5 45 TFSI quattro.

Как ведет себя Ауди А4 2006 года, узнайте тут.

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Улучшить видимость поможет специальное покрытие для стекол «Антидождь» с наночастицами.

Вылазки на природу, да и просто за город, лучше планировать заранее: надеть цепи на колеса или хотя бы положить в багажник браслеты противоскольжения. Не лишними окажутся и антибуксы.

Фото: Audi и Кирилл Милешкин