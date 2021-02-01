Не заводится... Дай прикурить! 6 типичных ошибок

Мы все их совершаем. Но многих можно избежать.

Ошибка 1. Инструкция к автомобилю — кто ж ее читает?

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Современные инструкции, как правило, разрешают прикуривать свою машину от чужой. А вот наоборот... Тут многие производители предпочитают промолчать — мол, на ваш страх и риск. Если что-то «помрет», завод-изготовитель ответственности за это не несет.

Некоторые компании (Nissan и Subaru) запрещают касаться корпусов автомобилей. Другие (Mazda, Subaru) требуют перед прикуриванием пускать мотор машины-донора. Странный и небезопасный для бортовой электроники способ (на наш взгляд), но производитель рекомендует — значит, имеет на то основания.

Ошибка 2. Прикуриваем неисправную машину

Если современная машина после нескольких попыток пуска не заводится — дело не в умершей АКБ. Ищем причину неисправности, а не сажаем напрасно батарею. Проверить просто: если аккумулятор разряжен, стартер вращается медленно или не крутится совсем . Ну а если стартер работает нормально, а мотор не «оживает» — снимайте провода и отправляйте владельца в сервис.

Ошибка 3. Запускаем минивэн от малолитражки

Емкость АКБ машины-донора должна быть не меньше (а в идеале больше) емкости АКБ машины-реципиента. Глупо пытаться пустить многолитровый мотор замерзшего дизельного внедорожника от малолитражки. Штатная батарея легковушки не рассчитана на чрезмерные токи, а потому, скорее всего, быстро разрядится или вовсе выйдет из строя.

Ошибка 4. Неправильно подсоединяем провода

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Казалось бы, какая разница, какие провода цеплять первыми — «плюсовые» или «массовые»? Но она есть! Если сначала соединить «минус», а потом подключать «плюсовой» провод, то любое случайно касание «плюсом» «массы» будет равносильно короткому замыканию. Заискрят и оплавятся провода, откажет электроника, может произойти возгорание.

Если сначала соединить «плюсы», то подобные случайности вам не страшны. Разве что не стоит ронять «минусовой» провод на «плюсовую» клемму .

Ошибка 5. Используем нестандартные провода

Тонкие провода можно применять разве что для длительной подзарядки подсевшей батареи. На прохождение через них стартерного тока они не рассчитаны: сначала раскалятся, потом расплавятся или сгорят. Кстати, это относится и к большинству проводов, продаваемых под видом стартерных. Чтобы провод выдержал пусковой ток, площадь его сечения должна быть не меньше 16 мм2 .

Ошибка 6. Отключаем батарею на машине-доноре

При последующем подключении у донора будут неприятности. Самая малая из них — сбой индивидуальных настроек, хранящихся в оперативной памяти.

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О других последствиях фирма, например, Ауди сообщает так: «возможны ошибки в блоках управления», а также «временные ограничения в работе отдельных функций, а некоторые системы возникает необходимость адаптировать, с помощью определенных манипуляций». Говоря проще, разгребать разнообразные проблемы придется долго и хлопотно.

В комедии «Берегись автомобиля» Юрий Деточкин раньше всех фирм-производителей предупреждал: «Со старым аккумулятором — это не жизнь!». Следите за состоянием АКБ и уровнем ее заряда, и, возможно, искать «донора» не придется. Хотя держать в машине «правильные провода» для прикуривания все же стоит. На всякий случай!

Безопаснее же всего использовать пусковое устройство.

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