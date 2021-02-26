Вот это потеплело! Следите за давлением!

В первую очередь — за артериальным. Но не забудьте проверить и давление в шинах. В зависимости от температуры на улице оно тоже сильно скачет.

Зависимость примерно такая: на 10 градусов изменилась температура воздуха в шинах — на 0,1 бара меняется и давление. В Средней полосе России с четверга потеплело градусов на 20 с лишним. Есть повод проверить давление, но важно учесть, где вы это делаете.

Если колеса подкачивали в теплом гараже или на шиномонтаже, то при выезде на улицу давление в шинах будет постепенно меняться. Через несколько километров оно упадет примерно на пару десятых бара. Вроде бы не смертельно. Но если на улице —20 о и ниже, давление в шинах снизится на половину бара от номинального .

Материалы по теме Давление в шинах: ваша норма

А сейчас у нас обратная ситуация: после долгих морозов наступила оттепель. Давление в шине окажется завышенным. Если, конечно, при низких температурах оно было в норме.

Если через неделю снова подморозит, еще раз проверьте давление и подкачайте шины с запасом. Когда угроза заморозков минует, можно будет расслабиться. Естественная микропотеря воздуха будет компенсирована повышением температуры окружающего воздуха. Если шины и их посадка на диски герметичны, можно спрятать манометр.

Беспокоиться о давлении в летних шинах стоит весной при переобувке , а потом уже с первыми холодными рассветами в конце августа.

Хотя лучший рецепт — хотя бы раз в месяц проверять давление в шинах независимо от погоды.

Как выбрать хороший шиномонтаж, узнайте тут.

Фото на заставке: depositphotos