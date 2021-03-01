Пока деньги не возьмете — все нормально.

Просто хотел помочь

Вот нечастая, но жизненная ситуация. Ваш знакомый — сотрудник ДПС. По какой-то причине он не может доехать до места службы на своем автомобиле. Он попросил — вы подвезли.

Могут ли этот поступок расценить как взятку? Нет, даже если полицейский в форме и при исполнении. Вы имеете право помочь знакомому — вне зависимости от его профессии и должности.

А если вы с сотрудником ДПС не знакомы? Ответ тот же: если вы помогли бескорыстно и добровольно — это не взятка!

Кстати, напомним:

Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности, или имущественная выгода, или услуги за действие (или, наоборот, бездействие) в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.





Скажешь, что мы друзья

Другая ситуация: вас остановили за мелкое нарушение. И вместо того чтобы выписать постановление, сотрудник ДПС предлагает «договориться»: «подбрасываете» его до места и свободны.

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Согласитесь — окажетесь преступником, даже если подкуп не входил в ваши планы.

Более закрученный сюжет: подвозите сотрудника до, скажем, аэропорта. А заодно дарите тур на острова. И с вас снимают обвинения в серьезном нарушении — в совершении ДТП, например.

Это — взятка должностному лицу, даже если вы дружите много лет. Наказывается штрафом, исправительными работами или даже тюремным заключением.

Мне настойчиво советуют

Есть понятие «превышение служебных полномочий» или «использование служебного положения. Допустим, на трассе вас останавливает сотрудник ДПС. Вы ничего не нарушили, но он убедительно просит довезти его в нужное место. А в случае отказа угрожает последствиями. Такими как: „в машине найдется что-то незаконное“ или „сейчас будем пробивать номер, VIN и прочее на предмет угона. Просидим тут долго“.

Такая история произошла со мной в Самарской области. Исход провокации во многом зависит от вашего поведения. Если сотрудник поймет, что вы знакомы с дорожным законодательством и не собираетесь поддаваться давлению, он, скорее всего, отступит. Например, я везти сотрудника отказался. А процедуру обыска попросил провести при понятых. Вымогатель увидел мое спокойствие и уверенность и решил не связываться.

И это — самый правильный вариант поведения. А чтобы не возникло желания откупиться или «договориться» — просто не нарушайте ПДД. Хотя для многих из нас это — самое сложное.