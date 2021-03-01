Подвез гаишника — мне это боком встанет? — журнал За рулем

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Подвез гаишника — мне это боком встанет?

Пока деньги не возьмете — все нормально.

Просто хотел помочь

Вот нечастая, но жизненная ситуация. Ваш знакомый — сотрудник ДПС. По какой-то причине он не может доехать до места службы на своем автомобиле. Он попросил — вы подвезли.

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Могут ли этот поступок расценить как взятку? Нет, даже если полицейский в форме и при исполнении. Вы имеете право помочь знакомому — вне зависимости от его профессии и должности.

А если вы с сотрудником ДПС не знакомы? Ответ тот же: если вы помогли бескорыстно и добровольно — это не взятка!

Кстати, напомним:

Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности, или имущественная выгода, или услуги за действие (или, наоборот, бездействие) в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.

УК РФ, ст. 290

Скажешь, что мы друзья

Другая ситуация: вас остановили за мелкое нарушение. И вместо того чтобы выписать постановление, сотрудник ДПС предлагает «договориться»: «подбрасываете» его до места и свободны.

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Согласитесь — окажетесь преступником, даже если подкуп не входил в ваши планы.

Более закрученный сюжет: подвозите сотрудника до, скажем, аэропорта. А заодно дарите тур на острова. И с вас снимают обвинения в серьезном нарушении — в совершении ДТП, например.

Это — взятка должностному лицу, даже если вы дружите много лет. Наказывается штрафом, исправительными работами или даже тюремным заключением.

Мне настойчиво советуют

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Есть понятие «превышение служебных полномочий» или «использование служебного положения. Допустим, на трассе вас останавливает сотрудник ДПС. Вы ничего не нарушили, но он убедительно просит довезти его в нужное место. А в случае отказа угрожает последствиями. Такими как: „в машине найдется что-то незаконное“ или „сейчас будем пробивать номер, VIN и прочее на предмет угона. Просидим тут долго“.

Такая история произошла со мной в Самарской области. Исход провокации во многом зависит от вашего поведения. Если сотрудник поймет, что вы знакомы с дорожным законодательством и не собираетесь поддаваться давлению, он, скорее всего, отступит. Например, я везти сотрудника отказался. А процедуру обыска попросил провести при понятых. Вымогатель увидел мое спокойствие и уверенность и решил не связываться.

И это — самый правильный вариант поведения. А чтобы не возникло желания откупиться или «договориться» — просто не нарушайте ПДД. Хотя для многих из нас это — самое сложное.

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