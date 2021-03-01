За ответ на задачу № 153 «Козни АБС» («За рулем» № 11, 2020) Семен Волошенко из Алтайского края получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 156

Кто порезал?

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Старый автомеханик рассказывал: «Помню, во второй половине девяностых приехал к нам в сервис по весне один из первых сотых Крузеров в Москве. Масло поменять, ходовку посмотреть. Вижу, пыльники наружных ШРУСов дырявые. Сделаны они из жесткого пластика, а самые вершины гофр как лезвием прорезаны. И шершавая поверхность пыльника вокруг. Причем на обоих передних колесах. Хозяин уже виноватого ищет. А я ему пару наводящих вопросов задал: ездит ли за город, какие дороги там. Да, говорит, дача, в снегах утопает, но мне то что — всегда проеду. А до этого дорога часто ледяная, но за ней всё ж присматривают...».

Продолжите рассказ механика: какова причина повреждения пыльников?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 апреля 2021 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1. E‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из ноябрьского номера «За рулем» за 2020 год.

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Знатокам предлагалось разобраться в проблеме с датчиком антиблокировочной системы тормозов. Повреждение провода вызвало помаргивание сигнализатора неисправности АБС в комбинации приборов. Ремонтники быстро нашли переломленный кабель к датчику заднего колеса и соединили, вставив кусок провода. После этого сигнализатор стал гореть постоянно.

Часть читателей раскритиковала способ ремонта пайкой: мол, она ненадежна и изменяет сопротивление проводов. А ничего, что провода от датчиков всех четырех колес имеют разную длину и разное сопротивление? Кто-то решил, что было забито грязью задающее кольцо на ступице, но при чем тут ремонт проводки? Были и такие, кто посчитал систему контроля чересчур мудрой: «Провод восстановили, а ошибку с компьютера не стерли». Как же тогда контрольная лампочка периодически гасла при восстановлении контакта?

Только победитель нашего конкурса рассказал о вариантах конструкции датчиков АБС и сделал правильный вывод о причине неисправности.

Назначение АБС — не допускать при экстренном торможении полной блокировки колес. Это позволяет машине сохранить устойчивость и даже слушаться руля.

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Система состоит из основного блока (модуля) и четырех датчиков с задающими дисками. Блок располагается на пути движения тормозной жидкости от главного цилиндра к тормозам. В нем размещены электронасос, клапаны, модулирующие давление, и электронный блок управления. Электроника по сигналам датчиков непрерывно оценивает частоты вращения колес и сопоставляет их между собой. Как только блок видит, что одно из колес останавливается, он прекращает подачу жидкости к соответствующему тормозному цилиндру. Тормозной механизм «ослабляет хватку». Затем насос подкачивает жидкость обратно, а клапаны снова сбрасывают давление, удерживая колесо на грани блокировки. Этот режим наиболее эффективен для уменьшения тормозного пути.

Теперь ясно, какую важную роль играют датчики АБС. Отказ одного приводит к отключению системы. Автомобиль тормозить будет, но с риском блокировки.

Вначале появились датчики индуктивного типа. В паре с зубчатым задающим диском в них применен подмагниченный стальной сердечник, вокруг которого располагается обмотка. Используется явление электромагнитной индукции — наведение тока в проводнике под действием переменного магнитного поля. Концы обмотки соединены с двумя проводами, передающими эти импульсы в блок АБС. Форма импульсов от датчика — синусоидальная, а полярность подключения проводов — произвольная. У датчиков такого типа есть недостаток — амплитуда сигнала зависит от частоты вращения. Сигнал становится слабым на малых скоростях.

Датчик индуктивного типа и его выходной сигнал.

Затем перешли на датчики, использующие эффект Холла. Примерно такие же автолюбители увидели более 30 лет назад в системе зажигания ВАЗ‑2108. Датчик Холла также взаимодействует с зубчатым задающим диском или с диском, который имеет множество участков с магнитами. Полупроводниковая «начинка» выдает четкие прямоугольные импульсы постоянной амплитуды вне зависимости от частоты вращения. Подсоединяется датчик также двумя проводами, но полупроводникам соблюдение полярности критически важно.

Датчик Холла и его выходной сигнал.

На современных автомобилях встречаются магниторезистивные датчики. В них используется эффект изменения электрического сопротивления ферромагнитного материала относительно постоянных магнитов. Наиболее точный датчик определяет малейшие повороты колеса и даже может отслеживать направление вращения. Соблюдать полярность питания для сложного электронного узла, конечно, необходимо.

Это правило и нарушил ремонтник, который, вставляя в место разрыва кусок провода, перепутал полярность.

Приз — автомобильный видеорегистратор Playme KVANT — получает Семен Волошенко. Поздравляем с победой!