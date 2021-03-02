Аккумулятор на седане Renault Logan крепится к площадке прижимной планкой с болтом «на 13». Из-за тесноты подлезть рукой к планке, чтобы придержать болт при установке и снятии аккумулятора, непросто. Детали часто падают вглубь подкапотного пространства.
Я надел резиновое кольцо из сантехнического набора с обратной стороны болта на резьбу. Теперь весь узел крепления АКБ (планка + болт + резиновое кольцо) устанавливать гораздо проще, и ничего не падает.
О. Семенцов, г. Волгоград
Приз автору совета — термос ланч-бокс 1,4 л AIRLINE.
Если нужно часто снимать клеммы с АКБ, стандартные гайки наш читатель рекомендует заменить на прорезиненные барашки. Такой барашек можно затянуть с достаточным для надежного контакта усилием, а при необходимости — быстро ослабить крепление.
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Фото: О. Семенцов