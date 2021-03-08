Посчитали иномарки. Ford, вернись! Honda, останься!

Datsun ушел, Chrysler раздумывает, Opel делает вид, что возвратился, а Chevrolet приготовилась к прыжку. И это еще не все сюрпризы постковидного российского авторынка!

Курс на жесткую экономию

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С уходом Форда в 2019‑м мы вроде бы смирились. Прошедший год тоже не без потерь: 10 декабря в Тольятти перестали собирать Датсуны.

Как и в случае с американским брендом, мы тут не виноваты. Точнее, не только мы: Datsun не смог раскрутиться и в других странах. Руководство вошедшего в рецессию альянса Renault-Nissan-Mitsubishi-АВТОВАЗ объявило курс на жесткую экономию, и неэффективное подразделение закрыли.

С лета 2014 года на ВАЗе сделали меньше 150 тысяч седанов on-DO и хэтчбеков mi-DO, причем на пятидверки пришлось около 17% выпуска. Статус самой дешевой «иномарки» на рынке не помог, до обещанного кроссовера дело не дошло.

Распроданы последние 15 легковых Фордов, из которых девять — Эксплореры. Datsun ушел. Chrysler и Honda приготовились.

Кто следующий?

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Поползли слухи об уходе Крайслера. У него в российской гамме всего одна модель — минивэн Pacifica (279 л.с.) за 4,5 млн рублей. И ОТТС на него закончился еще летом. За 2020‑й продали 36 машин, и кое-какие остатки на складе есть.

К 2022 году в Россию перестанут ввозить Хонды. В прошлом году дилеры пристроили всего 1508 кроссоверов CR-V и Pilot. Марка останется в сегментах мотоциклов и силовой техники.

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Из массовых брендов к статусу эксклюзива скатились Peugeot и Citroen. Они продали меньше 8000 автомобилей за 2020 год — и это на двоих. И большая их часть — это коммерческая техника. Смешно сказать: локализованные седаны С‑класса Citroen C4 взяли всего 459 человек, а родственный Peugeot 408 не набрал и двухсот покупателей!

Зато семейство калужских «вагонов» Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer/Opel Zafira Life (3159 машин на всех) вышло в лидеры своего сегмента, обойдя даже Volkswagen с моделями Transporter/Caravelle/Multivan.

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Даже по меркам премиальных марок очень скромный результат выдал в ушедшем году Jaguar. Его локомотив, кроссовер F‑Pace, выбрали 464 человека. От результатов седанов впору плакать. Компактный ХЕ продавался хуже, чем имиджевый родстер F‑Type (22 машины против 30), а более крупный XF продул электрическому I‑Pace (39 против 72).

Доля кроссоверов за шесть лет выросла с 34,2% до 45,5%. С‑класс просел с 24,6% до 14,8%.

I‑Pace, к слову, недолго наслаждался статусом самого продаваемого нового электрокара в России. Audi e‑tron за полгода достиг отметки в 155 экземпляров. JAC данные в АЕБ не передает, но, по нашим данным, его iEV7s нашел около десятка поклонников.

Они вернулись!

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Вернувшийся Opel раскручивается, хоть и неспешно — соплатформенные Peugeot и Ситроены популярнее. Чуть больше десятка дилеров продали 117 недешевых паркетников Grandland X, но уже 400 вэнов Zafira Life. А в марте поступил в продажу фургон Opel Combo Cargo российской сборки в двух вариантах длины. Цена — от 1 229 000 до 1 379 000 рублей.

И отлучившийся на время Chevrolet возвратился к нам с несколькими бюджетными моделями — включая Кобальт казахстанской сборки. А Казахстан входит в Таможенный союз, что позволяет компании-дистрибьютору обойтись без растаможки.

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Фото: фирмы-производители