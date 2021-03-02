Российский Opel Combo Cargo поступил в продажу

Opel Combo Cargo собирается в России и представлен в двух версиях длины кузова: 4380 и 4628 мм. Фургон большего размера получил боковую сдвижную дверь с удобной для разгрузки в городе правой стороны. При этом самый вместительный вариант машины способен перевозить две европаллеты, а объем грузового отделения достигает 3,7 куб. м (при сложенном сиденье переднего пассажира — 4,1 куб. м). Грузоподъемность новинки, в зависимости от версии, составляет от 693 до 732 кг.
Автомобиль адаптирован для российских дорог. Например, его дорожный просвет составляет 175 мм, а двигатель снизу закрыт защитой. Кроме того, на машину установлены шины с высоким профилем (195/70 R15), есть противотуманные фары, подсвечивающие дорогу в поворотах, климатическая система имеет усиленный обогрев салона дизельной версии, а емкость аккумулятора составляет 70 А·ч. Больше стал и бачок омывателя, в который помещается 5 литров.
Среди опций, например, отделка ламинированной фанерой грузового отсека, кондиционер и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном.
Оснащается Opel Combo Cargo двумя 1,6-литровыми моторами на выбор. Это 115-сильный бензиновый двигатель, работающий на 92-м бензине, и 90-сильный турбодизель, которые передают мощность на передние колеса через 5-ступенчатую механику.
Цены на Opel Combo Cargo российской сборки
|
1.6 Injection (115) MT
|
1.6 Diesel (90) MT
|
Cargo
|
Cargo XL
|
Cargo
|
Cargo XL
|
1 229 000 рублей
|
1 319 000 рублей
|
1 289 000 рублей
|
1 379 000 рублей
- Opel, Citroen и Peugeot могут предложить в России кемперы на базе своих минивэнов, как они это сделали в Англии. Узнать о домах на колесах от этих компаний можно здесь.