Citroen C4 после 112 000 км: проблема с навигацией

Нет, работает-то она исправно, только пробки не показывает. И не обновляется.

1.6Т, 150 л.с., A6)

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013

Пробег на момент отчета — 112 000 км

Помню, как семь лет назад радовался штатной навигации Ситроена. Закачал даже дополнительно карты Европы, поскольку тогда регулярно туда ездил.

Навигация в машине и сейчас работает исправно, только пробки не показывает, да и карты безнадежно устарели.

Может, обновить? Но сколько это стоит?

Выяснилось: официалы этим не занимаются! В интернете есть советы по скачиванию свежих карт и ключей для их установки. Только желающих этим заниматься вряд ли много наберется. Ведь почти у каждого смартфон с навигатором, у которого и функционал лучше, и карты обновляются регулярно. Даже в недорогих новых автомобилях есть возможность выводить картинку и управлять мобильным навигатором через экран медиасистемы.

Выходит, теперь штатная навигация просто не нужна. А как радовались…

А в целом — всё хорошо. Ситроен радует прекрасной разгонной и тормозной динамикой, четкой управляемостью, комфортной подвеской. Кузов в очень хорошем состоянии. Расход топлива — привычный: за городом около 7 л/100 км, в городе легко приближается к одиннадцати, а в особо пробочные дни и к 12 л/100 км.