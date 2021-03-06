Citroen C4 после 112 000 км: проблема с навигацией — журнал За рулем

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Citroen C4 после 112 000 км: проблема с навигацией

Нет, работает-то она исправно, только пробки не показывает. И не обновляется.

Citroen C4 Sedan (1.6Т, 150 л.с., A6)

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013
Пробег на момент отчета — 112 000 км

Помню, как семь лет назад радовался штатной навигации Ситроена. Закачал даже дополнительно карты Европы, поскольку тогда регулярно туда ездил.

Навигация в машине и сейчас работает исправно, только пробки не показывает, да и карты безнадежно устарели.

Может, обновить? Но сколько это стоит?

Выяснилось: официалы этим не занимаются! В интернете есть советы по скачиванию свежих карт и ключей для их установки. Только желающих этим заниматься вряд ли много наберется. Ведь почти у каждого смартфон с навигатором, у которого и функционал лучше, и карты обновляются регулярно. Даже в недорогих новых автомобилях есть возможность выводить картинку и управлять мобильным навигатором через экран медиасистемы.

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Выходит, теперь штатная навигация просто не нужна. А как радовались…

А в целом — всё хорошо. Ситроен радует прекрасной разгонной и тормозной динамикой, четкой управляемостью, комфортной подвеской. Кузов в очень хорошем состоянии. Расход топлива — привычный: за городом около 7 л/100 км, в городе легко приближается к одиннадцати, а в особо пробочные дни и к 12 л/100 км.

  • Впрочем, за семь лет в Ситроене С4 пришлось поменять многое. Список всего, что ломалось, — тут.
  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
  • О неисправности свечей зажигания лучше всего скажет их внешний вид. Потемнели? — необходимо произвести замену.
  • Газовые амортизаторы капота значительно облегчают процесс закрывания/открывания, при этом руки остаются чистыми. Комплект монтируется без дополнительных засверливаний отверстий в кузове и капоте, без использования заклепок, не требует специального обслуживания.

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