9 признаков хорошего рефрижератора

Функция автоторможения, сдвижная межкамерная перегородка, защита от неопытного грузчика — прицепы-рефрижераторы Krone Cool Liner получили ряд важных усовершенствований.

Продукты питания и лекарства необходимо регулярно доставлять в магазины и аптеки. Перевозить их можно только при определенных температуре и влажности. Поэтому рефрижераторные прицепы остаются одними из самых востребованных на рынке грузоперевозок. Обо всем этом можно узнать на сайте журнала Рейс.

1. На случай ДТП

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Одним из новых, а точнее, кардинально доработанных конструктивных элементов Krone Cool Liner, является специальная защитная пластина передней стенки. Она предназначена для того, чтобы исключить контакт с паллетами или уложенным на них грузом при резком торможении или в процессе загрузки. Ведь не секрет, что далеко не все операторы вилочных погрузчиков — ​виртуозы своего дела, способные уложить паллету на требуемое расстояние от стенки. Довольно часто погрузка сопровождается касанием или, еще хуже, ударами. Защитная панель послужит буферным элементом, который примет на себя ударную нагрузку. Одно дело заменить деформированный защитный элемент и совсем другое (куда более затратное) — ​отремонтировать или даже заменить панель стенки.

Полуприцеп-рефрижератор Krone Cool Liner Wabash Полуприцеп-рефрижератор Krone Cool Liner GFK

2. Температура и дезинфекция

Защитная стенка также способствует оптимальной циркуляции воздуха в кузове. Это необходимо для поддержания заданной температуры. Воздушный поток от испарителя холодильного агрегата, установленного в верхней части передней стенки, идет вдоль потолка кузова до задних ворот, опускается, проходит под паллетами и у передней стенки засасывается вверх, замыкая круг. Чтобы обеспечить движение воздуха вверх по передней стенке, необходим определенный зазор, который и задают ребра панели. Похожий защитный элемент присутствовал и на предыдущих моделях. У новой конструкции другая геометрия. К тому же появилась возможность отвести стенку в сторону — это нужно для очистки и дезинфекции основной панели.

В зависимости от поставленных задач кузов рефрижератора можно разделить специальной перегородкой Передняя защитная стенка отводится в сторону, обеспечивая свободный доступ к панелям для их очистки и дезинфекции

3. Видно издалека

В новых моделях рефрижераторов применили светодиодное освещение. Главный плюс: компактность, увеличенный срок службы, стойкость к вибрациям и высокая светоотдача. На Cool Liner серийно устанавливают контурные стоп-сигналы в верхней части дверного портала. Внутреннее освещение тоже светодиодное. Так как светодиодные лампы потребляют меньше энергии, нагрузка на энергосистему автопоезда в целом снизилась.

На рефрижераторы Cool Liner серийно устанавливают контурные стоп-сигналы в верхней части дверного портала

4. Новые уплотнители

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Задние ворота рефрижератора — ​главный источник газообмена (то есть потери тепловой энергии), который нагружает холодильно-отопительную установку (ХОУ) и приводит к повышенному расходу топлива. Инженеры компании Krone, работая над задачей максимального снижения газообмена (по сути, герметичности кузова), оптимизировали не только геометрию проема и дверей, но и разработали оригинальные элементы уплотнения. Они изготавливаются из особого сорта износостойкой резины, которая сохраняет эластичность при низких температурах и не «плывет» на жаре. Профиль уплотнения состоит из пяти лепестков-гребней, задача которых — обеспечить герметичность стыков и минимизировать подсос воздуха и тепловые потери даже при износе петель, когда ворота провисают или перекашиваются.

Уплотнения изготовлены из особого сорта износостойкой резины

Заметно снизилось и усилие, которое необходимо приложить для их отпирания. Дело в том, что при открытии дверей герметичного изотермического фургона внутри его объема образуется разряжение, которое вкупе с силами трения создает сопротивление в несколько десятков килограммов. И еще: износившийся уплотнитель при необходимости можно приобрести отдельно и заменить.

5. Второй ярус

Количество паллет на одном уровне ограничено 33 единицами. При малом весе и небольших габаритах груза паллеты располагают в два яруса. Силовая схема размещения паллет по ярусам в Cool Liner отработана до мелочей, а каждый ее элемент оптимизирован по массе за счет используемого материала и сечения. Важно, что форма силовых элементов позволяет легко производить их очистку и дезинфекцию. Высота второго яруса регулируется в зависимости от высоты размещенного на паллете груза. Общая нагрузка на второй уровень пола — ​до десяти тонн. Если второй ярус не требуется, поперечные балки поднимаются к потолку фургона, надежно там фиксируются и не мешают размещению груза в один ярус.

При необходимости груз на паллетах можно разметить в два яруса

6. Две камеры

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Рефрижераторы Cool Liner оснащены мультитемпературным оборудованием, которое позволяет поддерживать нужный микроклимат внутри. Одним из важных его компонентов является специальная поперечная перегородка (Isowall), которая разделяет объем рефрижератора на два отсека. В каждый из них загружается тот или иной груз, имеющий идентичность требований по температуре транспортировки.

Например, в одном отсеке находятся продукты глубокой заморозки, и там будет поддерживаться температура —20 оС, а во втором будет располагаться «охлажденка», для которой выставляется свой температурный режим. Перегородка перемещается по специальным направляющим на потолке. Ее вес около 80 кг, а толщина составляет 50 мм. Этого более чем достаточно, чтобы минимизировать влияние температур по одну и другую сторону барьера на перевозимый груз. Как правило, перепад температур между отсеками внутри рефрижератора не превышает 20 оС. В кинематическую схему введены специальные амортизаторы, которые подобно аналогичным элементам фиксации капота машины, позволяют управляться с перегородкой в буквальном смысле одной рукой. Если стенка не используется, то она поднимается к потолку и надежно фиксируется в таком положении.

Для создания нужного микроклимата в каждом отсеке есть свой испаритель. Первый, как и обычно, расположен на передней стенке рефрижератора и работает на первый отсек, а второй закреплен на потолке у задних ворот. В качестве опции он может иметь защиту от контакта с грузом.

7. Автоторможение прицепа (опция)

Чтобы исключить повреждение фургона, в частности его ворот, при подаче прицепа к пандусу под разгрузку, в задней части рамы присутствуют специальные энергопоглащающие элементы. Так, задняя траверса имеет продолжение в виде фермы. На ней в два яруса закреплены резиновые отбойники, перекрывающие площадь, по которой может произойти контакт с пандусом. Опционально можно поставить стальные ролики с функцией ударопоглощения.

По желанию заказчика можно дополнить систему защиты рефрижератора приборами мониторинга задней зоны и опцией автоматического торможения прицепа. Контроль, в зависимости от комплектации прицепа, может осуществляться как специальными датчиками-радарами (аналогичны тем, что применяются в парктрониках), так и видеокамерой заднего вида. При критическом сближении рефрижератора с пандусом электроника подает сигнал на срабатывание основной тормозной системы, что как минимум снизит силу удара.

Резиновые отбойники размещены в два яруса, перекрывают площадь, по которой может произойти контакт с пандусом В задней части рамы присутствуют энергопоглащающие элементы

8. Удаленный контроль

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Компания Krone уже в стандартной комплектации прицепов-рефрижераторов Cool Liner предлагает оригинальную систему Krone Telematics KSC ProPlus Cool. Она позволяет отслеживать местоположение транспортного средства с привязкой к актуальной карте, контролировать состояние дверей прицепа (открыты/закрыты), а также таких параметров, как температура внутри рефрижератора, техническое состояние холодильного агрегата и т. д.

Как и большинство присутствующих на рынке телематических систем, Krone Telematics KSC ProPlus Cool позволяет оптимизировать документооборот через WLAN. В частности, система дает диспетчеру возможность дистанционно запрашивать необходимые ему данные. В качестве опции — ​двухсторонняя система коммуникации и/или встроенный регистратор температуры. Также предусмотрена интеграция с системами контроля давления в шинах (Krone Smart Tyre Monitoring) и контроля уровня топлива в баке.

Для создания микроклимата в каждом отсеке есть свой испаритель

9. Нагрузка по осям

В качестве опции доступна система динамического управления колесной базой Krone DWC (Dynamic Wheel Base Control). Суть ее работы заключается в возможности автоматического регулирования давления в пневмоподушках задней (третьей) оси прицепа и, соответственно, перераспределения нагрузок между ведущей осью тягача и осевого агрегата полуприцепа. Данной системой управляет центральный контроллер тягача, который считывает информацию с датчиков давления воздуха в пневмобаллонах подвески.

Зачем это нужно? Допустим, в ходе выполнения рейса рефрижератор на одной из остановок был частично разгружен. Следовательно, на заднюю ось прицепа теперь приходится меньшая нагрузка, а вес оставшегося груза перераспределился между другими осями автопоезда. Чтобы не допустить перегруза одной из осей, электроника выполняет расчет и корректировку давления в пневмобаллонах подвески третьей оси прицепа.

История компании Материалы по теме Выбираем правильный прицеп — 4 критерия В 1996 году Krone начала сотрудничество с американским производителем грузовиков Wabash. Компания Wabash собирала рефрижераторы для Krone в Америке и отправляла их в Германию, где они получали европейские оси. В 2000 году Krone-Wabash приобрели датское производство Norfrig в городке Вам (Hvam). Год спустя Wabash утратила интерес к европейскому рынку и 100% акций компании перешли к Krone, а бывший Norfrig получил имя Bernard Krone A/S, Hvam. Здесь Krone выпускала рефрижераторные полуприцепы Cool Liner типа GFK (кузов из стекловолокна). В 2006 году Bruggen (входит группу компаний Krone) купил производство трейлеров в Любтене (Германия), где в 2007 году началось производство Cool Liner Steel (стальной кузов). В течение нескольких лет компания Krone предлагала два типа рефрижераторных полуприцепов Cool Liner: GFK и Steel. В 2013-м из-за низкого спроса на версию рефрижераторных полуприцепов с кузовом из стекловолокна компания приняла решение продать завод в Ваме. С этого момента в продуктовой линейке остаются только полуприцепы Krone Cool Liner Duoplex Steel. Сегодня производство коммерческой техники Krone размещено на четырех предприятиях в Германии и Турции. Оборот холдинга в 2018–2019 финансовом году составил 2,24 млрд евро (из них коммерческая техника — ​1,54 млрд евро).