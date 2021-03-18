Инспектор изъял канистру с бензином: это же грабеж!

Бензин, одежда, продукты, драгоценности... — инспектор ГИБДД вправе изъять у вас любую вещь. Но для этого нужны веские основания.

Как должно проходить изъятие?

Процедура изъятия всегда проводится в присутствии двух понятых либо под видеозапись (ч.1 ст.27.10 КоАП РФ). Инспектор должен сделать соответствующую запись в протоколе об административном правонарушении или составить отдельный протокол об изъятии. Копию он обязан вручить вам.

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Если хоть один из перечисленных пунктов был пропущен, то действия полицейского могут быть истолкованы как превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) или даже грабеж (ст.161 УК РФ).

Не только у инспекторов, но и у водителей есть обязанности. Мы должны нести ответственность за предметы, находящиеся в машине. Нужно четко знать, что можно перевозить в машине, а за что «светит» не только административное, но и уголовное наказание.

Мы сознательно не включили в список запрещенные наркотические и психотропные вещества (полный перечень здесь), а также нелицензированное оружие. Очевидно, что их перевозка незаконна. А вот по поводу других предметов все не так однозначно.

Бензин

Никто не запрещает захватить в дорогу канистру-две бензина. Например, чтобы заправить бензогенератор на даче, или если вы точно знаете, что на пути сотню-другую километров не встретится заправка с нормальным топливом.

Но не все помнят, что в машине можно перевозить ограниченное количество горючего. Требования и возможные объемы перевозок опасных веществ указаны в «Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов» (сокращенно ДОПОГ. — Прим. ред.). Согласно документу, в легковом авто в личных целях разрешается провозить не более 240 л бензина, который должен быть разлит по канистрам максимальным объемом 60 л.

Но гораздо чаще водители нарушают другое требование — для перевозки должна применяться невоспламеняющаяся тара (например, металлическая канистра). За это нарушение инспектор ГИБДД вправе изъять горючее и наложить штраф до 2000 рублей по ст. 9.11 КоАП РФ). Для предпринимателей санкции строже: если штраф 4000 рублей можно пережить, то административное приостановление деятельности на срок до 90 суток может неслабо ударить по карману.

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»

Мнение эксперта

«Если водитель перевозит бензин с учетом всех требований к перевозке опасных грузов, но у него все равно хотят изъять топливо, то в протоколе необходимо обязательно написать свои замечания, чтобы при административном разбирательстве у водителя были все шансы на получение своего груза обратно и на избежание какой-либо ответственности.

В случае, если бензина перевозится больше, чем положено, или провоз осуществляется неправильно, водитель должен понимать, что он заранее нарушает регламент и последствия будут зависеть от конкретной ситуации. Ведь его противозаконные действия могут причинить вред здоровью окружающих и даже стоить чьей-то жизни».

Охотничий трофей

Для транспортировки туши застреленного животного нужно иметь при себе охотничий билет и разрешение на охоту. Туша животного (или ее часть) в багажнике может вызвать у инспектора подозрения, если:

у вас нет лицензии на отстрел

сезон охоты официально еще не открыт

перевозимое животное занесено в Красную книгу (список этих видов, обитающих в данной местности, нужно предварительно посмотреть в местных правилах охоты)

Но рядовой инспектор ГИБДД вряд ли отличит тушу домашнего барашка от снежного барана, чьи подвиды занесены в Красную книгу и охраняются государством. Так что развенчаем распространенный миф: собственноручно изымать у вас дичь (и делать из нее котлеты или шашлык для домочадцев) полицейский не будет — для этого есть охотничий инспектор.

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Мнение эксперта

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»:

«Если при остановке автомобиля возникают сомнения относительно того, каким путем был получен перевозимый трофей, или по поводу законности его добычи, сотрудник ГИБДД вправе составить протокол о задержании ТС и доставить его в отдел полиции для дальнейшего разбора и выяснения обстоятельств. Для этого приглашают охотничьего инспектора, уполномоченного осуществлять производственный охотничий контроль. Только он может изъять тушу животного из автомобиля.

Нельзя однозначно ответить, каким будет наказание для автомобилиста. Многое зависит от времени года, региона совершения правонарушения, вида животного и масштаба совершенного деяния. Исходя из этого, ответственность может быть как административная (ст.8.37 КоАП РФ), так и уголовная (ст.258, ст.258.1. УК РФ).

Российским законодательством не предусмотрены санкции за перевозку охотничьего трофея. Но если человек не является охотником, а приобрел тушу животного через третьих лиц, он должен осознавать, что, возможно, везет запрещенный товар».

Вещдок

Сотрудник ГИБДД может изъять из автомобиля любую вещь. Если есть подозрения, что она участвовала в совершении административного или уголовного правонарушения. Только для реализации этого права у инспектора ГИБДД должны быть весомые аргументы, о которых он обязан сообщить водителю.

Мнение эксперта

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»:

«Инспектор при остановке автомобиля может признать „вещдоком“ ту вещь, которая имеет отношение к нарушению. Например, водителя поймали с незаконно установленным устройством для подачи специальных световых или звуковых сигналов — это нарушение ч.2 ст.12.4 КоАП РФ. Вот это самое устройство и будет „вещдоком“ для дальнейших разбирательств.

Водителю следует проконтролировать, правильно ли оформлены процессуальные документы (время, место, обстоятельства). Желательно вести фотовидеофиксацию. Также не забывать про подписи, в том числе на упаковке, в которую положили «вещдок». И самое главное: если есть замечания, их всегда нужно отражать в документах».

Водительское удостоверение

В обиходе популярны фразы из серии «отобрали права за пьянку», «лишился водительского удостоверения за проезд на »красный”» и т.д. Поэтому часто складывается неверное представление об этой процедуре — якобы, человека достаточно просто остановить, составить протокол, забрать права и отправить домой пешком. В действительности инспектор ни при каких условиях не вправе забирать у вас водительское удостоверение на месте — это не в его компетенции.

Мнение эксперта

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»:

«Ни в одном нормативно-правовом документе, регулирующем работу инспекторов ДПС, нет упоминаний о том, что у них есть право на отчуждение водительского удостоверения. В ст.32.7 КоАП РФ сказано, что водитель должен сдать документы самостоятельно и в определенный срок. К тому же, существует регламентируемая законом процедура лишения прав. И отобрать водительское удостоверение может только суд (п.1 ст.32.5 КоАП РФ).

Даже если инспектор остановил человека, который, будучи лишенным водительского удостоверения, не сдал его в ГИБДД, сотрудник полиции вправе только задержать автолюбителя и доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.

Как вернуть изъятое?

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Процедура изъятия — сложный и долгий процесс, который вы также можете фиксировать на камеру смартфона или на диктофон. Любая ошибка, допущенная человеком в форме в момент изъятия, означает, что полицейскому придется объясняться с прокуратурой. Ведь ничто не мешает вам направить отснятый материал в надзорные органы. Так что вряд ли сотрудник ДПС захочет связываться с юридически подкованным водителем из-за какой-то мелочи. Главное помнить: качать права и отстаивать их — не одно и то же.

Мнение эксперта

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»:

«Если водитель считает, что вся процедура происходит без законных на то оснований, то в течение трех дней после вынесения протокола он может внести в него изменения и/или дополнения (п.3 ст.28.8 КоАП). Если все будет сделано вовремя и к тому же будут весомые основания для отмены протокола (например, отсутствие события административного правонарушения (ст.24.5 КоАП РФ), то такое административное производство может и вовсе прекратиться до вынесения постановления (ст.28.9 КоАП РФ) и все изъятые у водителя предметы будут ему возвращены незамедлительно».