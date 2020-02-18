Росстандарт опубликовал карту качества топлива. Теперь топливо, не соответствующее техническому регламенту, выявлено на 8,9% АЗС.

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Обновления списка АЗС, продающих некачественное топливо, ведется в рамках информационного проекта «Топливо без обмана». Новая карта была составлена по результатам проверок 2019 года.

Данная информация полезна не только надзорным органам, борющимся с контрафактом, но и автомобилистам, которые могут «наказать» недобросовестные АЗС рублем, перестав там заправляться.

Кроме того, Росстандарт обновил список АЗС, на которых реализовывалось топливо ненадлежащего качества.

Оба документа составлены на основе проверок 1087 заправочных станций, в ходе которых не соответствующее требованиям технического регламента топливо было выявлено на 97 АЗС — 8,9%. Для сравнения, в 2015 году доля заправок, продающих некачественное топливо, достигала 20%.

При обнаружении контрафакта в продаже на АЗС, согласно ст. 14.43.1 КоАП, на компанию налагается административный штраф в размере 1% выручки, но не менее 500 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере 3% выручки, но не менее 2 млн рублей и запрет на торговлю сроком до 90 суток.

Самый дешевый бензин продается на АЗС России и Казахстана, но покупать его могут себе позволить не все, в отличие от европейских стран, где высокая стоимость топлива не смущает автомобилистов.

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