Ищите аналоги в линейке Subaru. Цена вопроса — 350 рублей.

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Все владельцы переднеприводных автомобилей Лада до Гранты включительно знают о недолговечности пыльников ШРУСов.

Я решил эту проблему, заказав за 350 рублей аналог, подходящий ко многим моделям Subaru (заводской артикул 28023‑AA001). По размерам встает хорошо, а по качеству гораздо лучше.

И. Колмаков, г. Ярославль

Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.

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