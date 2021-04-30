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Все владельцы переднеприводных автомобилей Лада до Гранты включительно знают о недолговечности пыльников ШРУСов.
Я решил эту проблему, заказав за 350 рублей аналог, подходящий ко многим моделям Subaru (заводской артикул 28023‑AA001). По размерам встает хорошо, а по качеству гораздо лучше.
И. Колмаков, г. Ярославль
Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.
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На автомобилях десятого семейства ВАЗ с гидроусилителем руля при установке кронштейна вакуумного усилителя очень неудобно наживлять гайку крепления. Иногда ее по этой причине даже не ставят, что неправильно. Задача упрощается, если на время работ стянуть пыльник рейки около шпильки пластиковым хомутом. Как именно — смотрите тут.
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