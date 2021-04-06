Проверено «За рулем»: чехлы для сезонного хранения колес

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Интернет-магазин «За рулем» предлагает автолюбителям с этой весны хранить колеса по-новому. Чехлы bag 016 от компании «Адрес Комфорта» изготовлены из прочной ткани плотностью 600D, при этом они выполнены в современном дизайне.
Их немаловажная особенность — наличие крепких ручек для переноски.
Удобные чехлы позволяют плотно упаковывать колеса с посадочным диаметром шин от 13 до 20 дюймов. Цена — разумная: 1800 рублей.
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- Существует два варианта чехлов «Эко»: на все четыре колеса с боковой молнией и с мягкой защитой диска на каждое колесо, размеры — от R13 до R17.
- Один из самых безопасных и распространенных способов перевозки двухколесного транспортного средства — насадка на фаркоп, представляющая собой площадку со специальными отсеками под колеса, с фиксацией за шины или раму. Позволяет перевезти до четырех велосипедов без особых усилий.
Фото: фирма-производитель и Depositphotos