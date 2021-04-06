Проверено «За рулем»: чехлы для сезонного хранения колес — журнал За рулем

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Проверено «За рулем»: чехлы для сезонного хранения колес

Прочная ткань, удобная ручка для переноски, эстетичный вид, разумная цена — и надеваются за 20 секунд!

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Интернет-магазин «За рулем» предлагает автолюбителям с этой весны хранить колеса по-новому. Чехлы bag 016 от компании «Адрес Комфорта» изготовлены из прочной ткани плотностью 600D, при этом они выполнены в современном дизайне.

Их немаловажная особенность — наличие крепких ручек для переноски.

Удобные чехлы позволяют плотно упаковывать колеса с посадочным диаметром шин от 13 до 20 дюймов. Цена — разумная: 1800 рублей.

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Фото: фирма-производитель и Depositphotos

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