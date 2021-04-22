Проверено «За рулем»: фильтры для Hyundai/Kia

Вовремя заменяйте масляные и воздушные фильтры — это дешевле, чем ремонт двигателя. И не забудьте про салонные!

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Весной автолюбители обычно проводят техническое обслуживание своих машин. Владельцам корейских автомобилей марок Hyundai и Kia интернет-магазин «За рулем» предлагает качественные расходники для ТО.

Масляный фильтр ценой от 170 рублей можно установить на любой из двигателей семейства Gamma. Такие моторы рабочим объемом 1,4 и 1,6 л и, конечно, соответствующие им фильтры, устанавливают на модели Solaris, i20, i30, Elantra, Creta, Accent и Getz бренда Hyundai. Те же фильтры очищают моторное масло в двигателях Kia Rio, Ceed, Soul, Cerato, Venga и Seltos.

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Следует помнить, что воздушный фильтр на большинстве азиатских автомобилей фильтрует воздух в объеме нетканого материала. Поэтому, во избежание последующего пропуска в двигатель большого количества пыли, его нельзя вытряхивать — необходима замена. Цена воздушного фильтра на популярные корейские автомобили — 350 рублей.

Позаботившись о чистоте двигателя, стоит заменить и салонный фильтр. Здесь вариантов два. Цены на простые противопылевые фильтры начинаются с 200 рублей. А вот людям с повышенной чувствительностью к загрязненному воздуху, а также аллергикам лучше применять более качественные изделия с угольным наполнителем. Они обойдутся в 270 рублей.