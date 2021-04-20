Hyundai Solaris б/у: большинство косяков устранили до вас

Купить Солярис до 2014 года выпуска можно всего за 280–350 тысяч рублей. Обращайте внимание именно на год выпуска модели. Ведь врожденные проблемы завод устранял постепенно.

Hyundai Solaris (поколение I)

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Исправленному — верить

Весной 2010 года марка Hyundai начала торговать новой моделью под названием Solaris. А уже летом того же 2010-го посыпались жалобы на невнятную управляемость — машина очень опасно вела себя на высокой скорости!





Потом — на слабую ходовку. Ее пришлось перекраивать аж несколько раз. Например, так: между колесным приводом и корпусом ступицы ставили пластиковую шайбу для уменьшения шумов. На наших колдобинах деталь «умирала» за несколько сотен километров — колеса начинали люфтить. Конструкцию изменили — шайбу убрали.

На дорестайлинговых машинах к 70 000 км «умирали» задние амортизаторы, а к сотне тысяч на замену отправлялась большая часть элементов передней подвески — от втулок стабилизатора и опорных подшипников до амортизаторных стоек и шаровых опор. На первых Солярисах подшипники передних ступиц разбивало при пробеге от 10 до 30 тысяч км! В 2013-м производителю пришлось внедрять усиленный узел.





В 2014-м грянул рестайлинг

Дизайнеры освежили модель свежей оптикой и бамперами. Но самым крутым итогом стала радикально перекроенная ходовка. Передняя подвеска стала служить под 150 000 км, а задняя — под 200 000 км пробега.





Устранили проблемы и с рулевым. Рейка у дорестайлинговых моделей могла течь и стучать после нескольких тысяч километров пробега, а к первой сотне тысяч нередко отказывал гидроусилитель.

На автомобилях до 2014 года кардан рулевого вала стучал или подклинивал, из-за чего баранка при повороте становилась тугой.

Что исправили

В 2012 году пластиковый упор рейки заменили металлическим, а чуть позднее внедрили беспроблемные втулки и золотник. В 2014 году, наконец, перекроили конструкцию злополучного кардана, но полностью новая колонка появились лишь спустя год.

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ЛКП: достаточно уязвимое. Краска мягкая, потому сразу можно запастись карандашами, чтобы оперативно устранять сколы и царапины.





Кузов: прочный и надежный. Сквозной коррозии бояться не стоит: детали кузова сделаны из оцинкованной стали.





Салон: слепили из того, что было. «Затирающиеся» стекла, облезающий псевдохром, хлипкие бамперы… И не надо оправдывать поломанные дефлекторы вентиляции, низкокачественные обивку сидений и пластик «торпедо» бюджетностью модели! Неужели мы не заслужили интерьера поприличнее?

Двигатели

Китайский, задуман одноразовым (но есть русская смекалка)





На Солярисы устанавливают двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра. Оба варианта служат плюс-минус одинаково, то есть около 300 000 км.

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Главная проблема: в алюминиевый блок цилиндров залиты тонкостенные чугунные гильзы, и потому (как уверяет производитель) мотор не подлежит ремонту.





То есть, когда агрегат отработает свой ресурс, надо покупать новый блок. Стоит он под сотню тысяч рублей! Естественно, народ начал искать обходные «пути». Самый элегантный — это расточить полуторамиллиметровую чугунную гильзу на 25 «соток», а затем внедрить свежие поршни ремонтного размера. Если растачивать уже некуда, можно рассмотреть процедуру гильзования. За 30 тысяч рублей (в сумму входят и запчасти) восстановят самый убитый мотор.





Совсем радикальное решение — купить контрактный движок. Благо найти живой атмосферник реально за 50–60 тысяч рублей, а то и дешевле.





Замена убитого агрегата полностью аналогичным по современным законам считается обычным ремонтом. То есть не требует регистрации в ГИБДД! Главное, не поддаться соблазну под шумок сменить двигатель 1,4 на 1,6 — такую подмену при дальнейшей перерегистрации гаишники наверняка заметят.





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До 300 000 км без капремонта двигатель ходит у тех владельцев, кто заливал хороший бензин и вовремя менял масло. И регулярно промывал бутерброд радиаторов, который зарастает грязью всего за сезон-другой, — это общая проблема многих современных моделей.





Цепной привод ГРМ: прослужит 120–150 тысяч км.

Есть посторонние звуки? Надо немедленно проводить осмотр цепи и натяжителя. Полбеды, если износ привода обернется сбоем в работе системы регулировки фаз. Хуже, если это приведет к жесткому столкновению клапанов и поршней — тогда мотор потребует дорогостоящего ремонта.





Сальники коленвала: быстро начинают пропускать масло.





Особенно у машин старше 5–6 лет. Недостаток масла — серьезная угроза для цилиндропоршневой группы.





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Впускной коллектор: теряет герметичность.





Со временем начинает пропускать пыль мимо воздушного фильтра, отчего стенки цилиндров обрастают сначала мелкими царапинами, а потом — глубокими задирами.





Свечи, катушки и форсунки: следим за состоянием.





Если хоть один из этих элементов перестанет работать как надо, нейтрализатору быстро придет конец. Близко расположенные к двигателю нейтрализаторы— особенность современных моторов, которая приводит к засасыванию керамического «песка» от убитого нейтрализатора обратно в цилиндры. Внутренние детали мотора ускоренно изнашиваются.

Автоматический натяжитель приводного ремня сконструирован неудачно. Из-за него первые Солярисы могут противно свистеть. Слово «старые» здесь ключевое: после двух доработок узла проблема, наконец, оказалась решена.

И по мелочи…





После всего перечисленного даже неловко жаловаться на потеющую клапанную крышку и зарастающий грязью дроссель. Заодно предупредим по поводу бракованных прокладок головки блока, что встречаются на экземплярах старше 2012 года. Негерметичность этой прокладки выдаст себя густым белым дымом из выхлопной трубы.

Коробки передач









Самое слабое место у механической пятиступенчатой коробки — сальник первичного вала. Вроде мелочь, но стоит прозевать момент, и агрегат останется без масла. А чтобы заменить эту манжету, надо снимать и разбирать коробку целиком.





Слабоваты подшипник первичного вала и блокирующее кольцо третьей передачи: хорошо, если прослужат 150 тысяч км. Хотя у аккуратных людей коробки ходят без переборки гораздо дольше.





С рестайлингом число передач увеличилось на одну (до шести), а большая часть трансмиссионных проблем сгинула. Остались лишь жалобы на выжимной подшипник да тросовый привод переключения.

Механика или автомат?





У Hyundai автоматы вышли лучше механики. Так, древняя «четырехступка» хороша буквально всем, кроме неприлично больших пауз при переключениях и нескромного расхода топлива.





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Шестиступенчатый агрегат, который появился после рестайлинга, наоборот, хорош быстротой и экономичностью, но достаточно капризен: не терпит грязного масла и перегревов. Ресурс — 150–200 тысяч км, тогда как предшественник верой и правдой служил аж четверть миллиона и даже больше. Да и замена масла в новой коробке стала более трудоемкой.

Караул, полиция!

Бюджетный Hyundai — одна из самых сложных иномарок для покупки. Если не попадешь на криминальную или разгонную машину со скрученным пробегом, натолкнешься на невыплаченный кредит и прочие ограничения. Будьте предельно внимательны.

Сухой остаток





Solaris модернизировали почти каждый год. В итоге получили надежное авто (пусть и не сразу). Вариант после рестайлинга — очень даже ничего. Хотя брать «дорестайл» тоже можно, ведь большую часть врожденных «косяков», скорее всего, уже устранили до вас. Главное — найти не «ушатанный» экземпляр.





Фото: фирмы-производители