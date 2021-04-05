Год машине, а стекло в царапинах! Виноват производитель?

У ветрового стекла много врагов: грязные дороги, недобросовестные поставщики, сухие тряпки, жесткие скребки, бездомные коты…

Раньше стекла служили дольше

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Об этом говорят автолюбители со стажем, и они правы. Ветровые стекла современных автомобилей стали «мягче» и хуже сопротивляются абразивному износу. Такими их делают специально, по разным причинам — из-за травмобезопасности, да и банально для удешевления производства.

Действительно, характеристики стекла сильно зависят от производителя автостекол. А потому и способность противостоять затирам у всех моделей автомобилей (ведь поставщики на конвейеры разные) отличается.

Узнать истинную «стойкость» стекла вашей модели можно на профильных форумах в интернете.

А что с гарантией?

Ни один производитель автомобилей не дает гарантии на стекла — ни на затертости, ни уж тем более на бой. Их относят к деталям, которые при нормальной эксплуатации быстро подвергаются износу. Ведь уже по пути из салона до дома можно успеть «поймать» камень в новенькую «лобовуху». А уж тем более на наших дорогах стекла — расходники.

Менять весной — платить дважды?

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Если затертости не мешают обзору, не торопитесь менять стекло весной. Особенно если собираетесь в дальнюю дорогу — на Юг, в отпуск или просто много ездите по трассам. Летом трассы будут активно ремонтировать, щебень полетит в разные стороны… Появится скол или трещина — тогда и поменяете, будет не жаль. А пока можно просто отполировать царапины. Хотя при серьезных повреждениях такая операция часто не помогает, а порой может и навредить. Поэтому стекло с царапинами, однозначно, нужно менять.

Как сберечь ветровое стекло

Не запускайте дворники без омывающей жидкости (исключение — сильный дождь). Частицы дорожной грязи могут быть тверже, чем стекло;

своевременно меняйте щетки: ведь самые страшные затиры получаются, когда щетка начинает чиркать по стеклу стальным каркасом;

не протирайте ветровое сухой тряпкой: она наносит микроцарапины;

зимой не соскребайте лед со стекла металлическими скребками. Годятся только специальные пластиковые, но даже такими надо пользоваться без нажима;

ставьте машину по возможности в гараж. Отоспавшиеся на крыше бездомные коты любят съезжать вниз по лобовому стеклу, оставляя следы от когтей;

берегите стекло от температурных перепадов. В жару не направляйте на него ледяной воздух из кондиционера. Зимой прогревайте ветровое стекло постепенно, подавая на него воздух сразу после пуска двигателя;

соблюдайте дистанцию до автомобиля впереди и снижайте скорость на участках, где идет ремонт дороги. Избежите сколов.





Все, что нужно знать про ремонт стекол, вы найдете по этой ссылке.





Фото на заставке: depositphotos