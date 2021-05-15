22 000 км с новым Hyundai Solaris: есть замечание!

Мелкий, но досадный «косячок» проявил себя весной.

Hyundai Solaris, 1.6 (123 л.с.), А6

Изготовитель — «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», Россия

Год выпуска — 2020

В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2020 года

Пробег на момент отчета — 22 000 км

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Весенняя генеральная уборка преподнесла сюрприз. С пластика дверных карт не удалось счистить отметины в районе места для размещения бутылочек. Пристальный осмотр показал, что это не грязь, а царапинки. Откуда они взялись, если более аккуратное отношение к машине, чем у меня, еще надо поискать?

Напряг память и понял. В нескольких поездках я размещал в дверном кармане свою любимую термокружку с чаем: обычно ставлю ее в подстаканник на тоннеле, но тут он был занят. И малейшее касание жестяного днища кружки с пластиком всякий раз оборачивалось царапиной!

Все понимаю: бюджетный автомобиль, простые материалы… Но не настолько же?!

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В целом рестайлинг не повлиял на главные добродетели Соляриса. Он живенько рулится и разгоняется, а жестковатая подвеска оправдывает себя энергоемкостью на разбитых дорогах.

Да, шумноват — но европейские зимние шины Pirelli Winter Cinturato снизили давление на уши до более-менее приемлемого.

Экономичность для гидромеханического автомата хороша: около 7 литров на трассе и литра на полтора больше в городе. Борткомпьютер привирает не сильнее, чем на 0,2–0,3 л/100 км относительно счетчиков АЗС. Точность, достойная куда более престижного автомобиля.



