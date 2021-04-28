Гран-при «За рулем»: объявляем конкурс грузовиков и автобусов!

К традиционному Гран-при «За рулем» в этом году добавится новый конкурс — Гран-при «За рулем» в области коммерческого транспорта.

Профессиональное жюри будет выбирать лучшие среди новых грузовиков, автобусов, прицепов и специального транспорта. В отличие от нашего легкового конкурса, где голосуют читатели, к определению номинантов Гран-при среди коммерческих автомобилей и непосредственно к голосованию мы привлечем профессионалов — тех, кто обслуживает и эксплуатирует коммерческий транспорт. Среди них — солидные автоперевозчики, операторы корпоративных автопарков, ремонтные организации и другие специалисты отрасли: почти 100 компаний!

Все новинки рынка будут поделены на семь номинаций — сообразно их вместимости, грузоподъемности и прочим характеристикам. Так, в класс «Легкие коммерческие автомобили» войдут транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. Машины, чья максимальная масса укладывается в диапазон от 3,5 до 12 тонн, разыграют звание лучшего «Среднетоннажного коммерческого автомобиля». Наиболее грузоподъемные транспортные средства (тяжелее 12 тонн) отнесены к номинации «Тяжелый коммерческий автомобиль».

Пегасов — традиционные авторские призы Гран-при «За рулем» — получат как автобусы малого класса, так и их «коллеги» большого класса, имеющие свыше 8 пассажирских мест. Особое внимание специфичным номинациям «Прицепы и полуприцепы» и «Специальные автомобили».

Итоги Гран-при «За рулем» в области коммерческого транспорта мы подведем в конце лета, а награждение победителей состоится на традиционной выставке COMTRANS, которая пройдет с 7 по 11 сентября в московском выставочном центре «Крокус Экспо».

COMTRANS — крупнейший в России и Восточной Европе форум коммерческих автомобилей.

В дальнейшем конкурс станет ежегодным.