Забытый проект СССР: лесовоз на дровах

НАМИ‑018 — грузовой паромобиль с колесной формулой 4x4 — создали в 1952 году.

Мощность парового двигателя по сравнению с предшественником НАМИ‑012 подняли до 125 л.с. Привод передних колес автоматически подключался муфтами свободного хода при буксовании задних. Передний мост — от опытного ЯАЗ‑214.

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Годом позже НАМИ‑018 переделали в лесовозный тягач. Испытания машины проводили до 1954 года в реальных условиях работы леспромхозов. Главный недостаток — большой расход дров (несколько килограммов на каждый километр пути).

В итоге комиссия отметила, что новинка отвечает всем параметрам, предъявляемым лесной промышленностью, но в реальности будет оправдана только в тех районах, куда завозить обычные бензин или солярку слишком дорого. Позднее был поставлен крест на всех разработках машин, использующих подобное топливо.

Из истории НАМИ-012. Тогда, в конце 1940-х, перед конструкторами стояла задача создать для леспромхозов машину, работающую на дровах, - явно с прицелом на безотходное производство. Она должна была питаться дровами длиной до полуметра и диаметром до 20 см. При создании машины использовали шасси лесовоза ЯАЗ‑200. Дрова опускались в топку под собственной тяжестью. Грузовик мог перевозить 6 тонн груза, а с прицепом — 12 тонн. При этом расход топлива, то есть дров, составлял до 450 кг на сотню километров пробега, а скорость была немногим выше 40 км/ч. НАМИ‑012 выдержал испытания на Крайнем Севере — в условиях 40‑градусных морозов. Но впоследствии от дровяных автомобилей все-таки отказались.

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