Опыт эксплуатации тягачей MAN в городской среде проанализировали эксперты журнала «Рейс».
Технические особенности
Крупнотоннажники MAN TGX с широкой (2,5 м) кабиной чаще бывают седельными тягачами и используются на дальнемагистральных перевозках. На всех прочих моделях установлена узкая 2,3-метровая кабина, существующая в пяти вариантах типоразмеров по длине, высоте и количеству дверей. Модель TGS широко представлена в России. Как тягачами, так и одиночными шасси: трехосными 6х4 с самосвальными и бетоносмесительными надстройками и фургонами на двухосных шасси 4х2.
Первые две буквы — TG (Trucknology Generation) — присутствуют в названии всех четырех моделей, третья обозначает класс грузоподъемности и ширину кабины. Как TGX, так и TGS охватывают диапазон полных масс от 18 до 41 т. После букв через пробел стоят две цифры. До точки — округленное значение полной массы (для тягачей — включая нагрузку на седло), а после точки тремя цифрами приведена мощность двигателя в лошадиных силах. Дополнительные буквы и цифры в обозначении указывают на колесную формулу, конструкцию подвесок, усиленное исполнение и прочие особенности шасси.
Головной завод MAN расположен в Мюнхене (Бавария), большинство крупнотоннажников TGX и TGS, попавших в Россию, собрано именно там. В меньших количествах распространены машины российской сборки с завода в Санкт-Петербурге.
Двигатели и коробки передач
Двигатели для своих грузовиков компания MAN выпускает на собственном заводе в Нюрнберге. Наиболее распространены 10,5-литровые рядные «шестерки» семейства D2066. именно такие моторы стоят на большинстве машин баварской марки, работающих в парке компании «Авто Экспедитор». Российские перевозчики чаще выбирают настройку мощности 400 или 440 л. с. (320- и 360-сильные варианты спросом почти не пользуются). Двигатель семейства D2676 объемом 12,4 л — мечта шофера, и в варианте мощности 480 л. с. (есть еще редкий 540-сильный) тоже встречается, особенно на тягачах TGX, купленных на вторичном рынке Европы. При покупке же новой машины у дилера придется переплачивать за кубатуру по несколько тысяч евро, к чему хозяева парков, понятное дело, не расположены. Еще более экзотичны флагманские моторы: 16,2-литровая V-образная «восьмерка» семейства D2868 и сменившая ее в 2014 году 15,2-литровая «шестерка» семейства D3876. Эти могучие агрегаты, развивающие до 680 л. с. и 3000 Н·м крутящего момента, востребованы больше на многоосных тяжеловозах. Все двигатели крупнотоннажных грузовиков MAN традиционно оборудованы топливной аппаратурой Common Rail. На агрегатах класса Евро‑5 применяется впрыск раствора мочевины, а соответствие классу Евро‑6 потребовало еще и дополнительной рециркуляции отработавших газов EGR, а также двойного турбонаддува с жидкостными теплообменниками.
Двигатели MAN (Евро-5)
Модификация двигателя
Мощность, л. с.
Рабочий
объем, л
Мощность, кВт при 1900 об/мин
Крутящий
при 1000-
D2066LF22
400
10,5
294
1900
D2066LF21
440
10,5
321
2100
D2066LF24
400
10,5
294
1900
D2066LF23
440
10,5
324
2100
D2676LF12
480
12,4
353
2300
D2676LF11
540
12,4
397
2500
D2066LF28
320
10,5
235
1600
D2066LF27
360
10,5
265
1800
D2066LF26
400
10,5
294
1900
D2066LF25
440
10,5
324
2100
D2676LF14
480
12,4
353
2300
D2676LF13
540
12,4
397
2500
Коробки передач для тягачей MAN TGX и TGS поставляет немецкая фирма ZF. На большинстве машин российского рынка стоят 16-ступенчатые агрегаты с ручным переключением с помощью двух гибких тросов, а на тягачах последних лет выпуска чаще встретишь роботизированную 12-ступенчатую КП той же фирмы. Ведущие мосты на грузовиках MAN — собственного производства.