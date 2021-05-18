Как правило, седельные тягачи работают на дальних маршрутах. MAN приспособлен для перевозки двадцати тонн груза на тысячи километров. Гораздо реже автопоезда с тягачами работают на коротком плече. Например, в столичном регионе. Как оказалось, это выгодно. Наш рассказ об автопарке московской компании «Авто Экспедитор».

Опыт эксплуатации тягачей MAN в городской среде проанализировали эксперты журнала «Рейс».

Технические особенности

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Крупнотоннажники MAN TGX с широкой (2,5 м) кабиной чаще бывают седельными тягачами и используются на дальнемагистральных перевозках. На всех прочих моделях установлена узкая 2,3-метровая кабина, существующая в пяти вариантах типоразмеров по длине, высоте и количеству дверей. Модель TGS широко представлена в России. Как тягачами, так и одиночными шасси: трехосными 6х4 с самосвальными и бетоносмесительными надстройками и фургонами на двухосных шасси 4х2.

Первые две буквы — TG (Trucknology Generation) — присутствуют в названии всех четырех моделей, третья обозначает класс грузоподъемности и ширину кабины. Как TGX, так и TGS охватывают диапазон полных масс от 18 до 41 т. После букв через пробел стоят две цифры. До точки — ​округленное значение полной массы (для тягачей — ​включая нагрузку на седло), а после точки тремя цифрами приведена мощность двигателя в лошадиных силах. Дополнительные буквы и цифры в обозначении указывают на колесную формулу, конструкцию подвесок, усиленное исполнение и прочие особенности шасси.

Кабина, в которой живет дальнобойщик, радует домашним уютом. Для управления пневмоподвеской предусмотрен специальный пульт. Подвеска кабины на MAN TGX четырехточечная пневматическая.

Головной завод MAN расположен в Мюнхене (Бавария), большинство крупнотоннажников TGX и TGS, попавших в Россию, собрано именно там. В меньших количествах распространены машины российской сборки с завода в Санкт-Петербурге.

Двигатели и коробки передач

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Двигатели для своих грузовиков компания MAN выпускает на собственном заводе в Нюрнберге. Наиболее распространены 10,5-литровые рядные «шестерки» семейства D2066. именно такие моторы стоят на большинстве машин баварской марки, работающих в парке компании «Авто Экспедитор». Российские перевозчики чаще выбирают настройку мощности 400 или 440 л. с. (320- и 360-сильные варианты спросом почти не пользуются). Двигатель семейства D2676 объемом 12,4 л — мечта шофера, и в варианте мощности 480 л. с. (есть еще редкий 540-сильный) тоже встречается, особенно на тягачах TGX, купленных на вторичном рынке Европы. При покупке же новой машины у дилера придется переплачивать за кубатуру по несколько тысяч евро, к чему хозяева парков, понятное дело, не расположены. Еще более экзотичны флагманские моторы: 16,2-литровая V-образная «восьмерка» семейства D2868 и сменившая ее в 2014 году 15,2-литровая «шестерка» семейства D3876. Эти могучие агрегаты, развивающие до 680 л. с. и 3000 Н·м крутящего момента, востребованы больше на многоосных тяжеловозах. Все двигатели крупнотоннажных грузовиков MAN традиционно оборудованы топливной аппаратурой Common Rail. На агрегатах класса Евро‑5 применяется впрыск раствора мочевины, а соответствие классу Евро‑6 потребовало еще и дополнительной рециркуляции отработавших газов EGR, а также двойного турбонаддува с жидкостными теплообменниками.

Двигатели MAN (Евро-5) Модификация двигателя Мощность, л. с. Рабочий объем, л Мощность, кВт при 1900 об/мин Крутящий

момент, Н.м при 1000-

1400 об/мин D2066LF22 400 10,5 294 1900 D2066LF21 440 10,5 321 2100 D2066LF24 400 10,5 294 1900 D2066LF23 440 10,5 324 2100 D2676LF12 480 12,4 353 2300 D2676LF11 540 12,4 397 2500 D2066LF28 320 10,5 235 1600 D2066LF27 360 10,5 265 1800 D2066LF26 400 10,5 294 1900 D2066LF25 440 10,5 324 2100 D2676LF14 480 12,4 353 2300 D2676LF13 540 12,4 397 2500

Коробки передач для тягачей MAN TGX и TGS поставляет немецкая фирма ZF. На большинстве машин российского рынка стоят 16-ступенчатые агрегаты с ручным переключением с помощью двух гибких тросов, а на тягачах последних лет выпуска чаще встретишь роботизированную 12-ступенчатую КП той же фирмы. Ведущие мосты на грузовиках MAN — ​ собственного производства.

О расходах на ремонт и обслуживание, а также прочих трудностях при содержании техники MAN, рассказывает технический директор компании «Авто Экспедитор» Артем Парфенов — читайте на следующей странице >>>