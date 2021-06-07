Какая коробка лучше для кроссовера? Мнение эксперта

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
— Вы сравнивали три кроссовера: Mazda CX‑30, Skoda Karoq, Subaru XV. А какой тип коробки, по вашему мнению, всё-таки больше подходит для подобных машин? Особенно интересует вариатор — разве это его область?
— Если ездить исключительно по асфальту, вариатор и робот с двумя сцеплениями выигрышнее — они позволяют сократить расход топлива по сравнению с традиционным автоматом. А разница по удобству управления тягой у современных вариаторов по сравнению с автоматом непринципиальная.
У Мазды — атмосферник с непривычно высокой степенью сжатия (13:1) и 6-ступенчатый автомат. У Subaru атмосферный оппозитный двигатель и клиноцепной вариатор.У Шкоды — турбомотор 1.4 и 6-ступенчатый «мокрый» робот DSG. Вот такая широта взглядов на современный силовой агрегат для кроссовера.
Ежели регулярно выбираться на бездорожье, то мои симпатии будут на стороне автомата — он вынослив и долговечен. Роботы при подъемах в крутые горки работают неважно: электроника, опасаясь перегревов, порой размыкает сцепления, и машина скатывается назад. Большинство вариаторов при длительной нагрузке тоже переходят в аварийный режим работы. Для кроссоверов это недопустимо.
Впрочем, не все вариаторы такие нежные. За всю свою практику я ни разу не столкнулся с перегревом трансмиссии СVT на машинах Subaru и кроссоверах Renault с турбомотором 150 TCe.
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- Кстати, Kia Seltos оснащается и классическим 6-ступенчатым автоматом, и корейским вариатором IVT, и преселективным роботом 7DCT, который работает с самым мощным 1600‑кубовым турбомотором в 177 сил. «За рулем» взял на тест все существующие версии и сравнил их на трассе, в городе и на бездорожье.
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