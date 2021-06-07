Какая коробка лучше для кроссовера? Мнение эксперта

Свои преимущества есть и у классического автомата, и у вариатора или робота с двумя сцеплениями. А выбор зависит от того, как и где вы собираетесь ездить: по асфальту или по бездорожью.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

— Вы сравнивали три кроссовера: Mazda CX‑30, Skoda Karoq, Subaru XV. А какой тип коробки, по вашему мнению, всё-таки больше подходит для подобных машин? Особенно интересует вариатор — разве это его область?

— Если ездить исключительно по асфальту, вариатор и робот с двумя сцеплениями выигрышнее — они позволяют сократить расход топлива по сравнению с традиционным автоматом. А разница по удобству управления тягой у современных вариаторов по сравнению с автоматом непринципиальная.

У Мазды — атмосферник с непривычно высокой степенью сжатия (13:1) и 6-ступенчатый автомат. У Subaru атмосферный оппозитный двигатель и клиноцепной вариатор.У Шкоды — турбомотор 1.4 и 6-ступенчатый «мокрый» робот DSG. Вот такая широта взглядов на современный силовой агрегат для кроссовера.