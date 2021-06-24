Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— Каким образом работали автоматические коробки передач в те времена, когда автомобильной электроники не было?
— Переключениями ведала гидравлическая автоматика. В отличие от современных коробок, ранние автоматы имели два насоса: один на входном валу, а второй — на выходном.
Автоматы реагировали на давление от этих насосов, распределяемое золотником, соединенным с педалью газа, а также на воздействие от центробежного регулятора. Сцепления и ленточные тормоза, которые задействовали обычно не более трех передач (одна из них — прямая) включались с помощью центробежного регулятора — прямого потомка центробежного регулятора Уатта, использовавшегося на первых паровых машинах.
Экономичность автомобилей с такой коробкой была невысока, в том числе из-за того, что гидротрансформатор не имел блокировки.
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