За переключения отвечали два насоса: один на входном валу, второй — на выходном.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

— Каким образом работали автоматические коробки передач в те времена, когда автомобильной электроники не было?

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— Переключениями ведала гидравлическая автоматика. В отличие от современных коробок, ранние автоматы имели два насоса: один на входном валу, а второй — на выходном.

Автоматы реагировали на давление от этих насосов, распределяемое золотником, соединенным с педалью газа, а также на воздействие от центробежного регулятора. Сцепления и ленточные тормоза, которые задействовали обычно не более трех передач (одна из них — прямая) включались с помощью центробежного регулятора — прямого потомка центробежного регулятора Уатта, использовавшегося на первых паровых машинах.

Экономичность автомобилей с такой коробкой была невысока, в том числе из-за того, что гидротрансформатор не имел блокировки.

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