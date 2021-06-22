Чтобы Solaris не гремел колпаками - гаражный лайфхак

Двухцветные «двадцать первые» были очень красивыми и очень разными. Причин тому две. Во-первых, применялось четыре схемы раскраски (членения поверхностей), что в сочетании с разными цветами давало свыше 30 возможных комбинаций окраски. Во-вторых, применялись краски разных артикулов, а технологии получения цветовых композиций были столько несовершенны, что оттенки могли иметь сильный разброс. Так что чуть ли не каждая двухцветная Волга ГАЗ-21 - уникальная.
Производство новой Креты в Санкт-Петербурге стартует 1 июля. Цены пока не названы, но кроссовер точно станет заметно дороже. Особенно в средних и дорогих комплектациях, в которых появилось много новых опций.
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