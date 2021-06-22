Чтобы Solaris не гремел колпаками - гаражный лайфхак

И модели Rio резиновые кольца тоже помогут стать тише на ходу.

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На автомобилях Hyundai Solaris и Kia Rio пластмассовые колпаки к стальным дискам притянуты колесными гайками. Со временем соединение разбивается, и при движении они начинают греметь.

В хозмаге купил резиновые прокладки (кольца) по диаметру гаек. Надел кольца на посадочные пояски гаек и закрепил колеса и колпаки. Грохот прекратился.

Е. Чепуров, Ставропольский край

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

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Фото: Е. Чепуров