10 хитрых решений в новом полуприцепе Krone Profi Liner

Модернизация коснулась передней стенки, надстройки, пола, системы крепления груза, задней части полуприцепа, рамы и прочих важных конструктивных элементов. Обновленный полуприцеп на 250 кг легче прицепа прошлого поколения.

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Поставки универсального шторного полуприцепа Krone Profi Liner нового поколения в Россию начались в сентябре 2019 года. Переход от полуприцепов предыдущего поколения был постепенным: технические решения, которые воплотились в новинке, были обкатаны на серийно выпускающихся полуприцепах ранее. Это нормальная практика, которая позволяет инженерам шаг за шагом доводить конструкцию до совершенства. Обо всем этом, к слову, более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».





Конструктивные особенности

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Одним из основных отличий новых полуприцепов является рама лестничного типа новой конструкции. Ее стальные балки имеют двутавровое сечение, оптимизированное с точки зрения уменьшения массы силовых элементов и увеличения их прочности. К балкам методом сварки крепятся профилированные поперечины, образуя силовой каркас пола, в который устанавливаются фанерные плиты. Они имеют относительно небольшой размер. Метод их крепления — ​на болтах и специальном клее-герметике, который благодаря адгезионным свойствам и высокой эластичности герметизирует швы. Замена опорных плит относительно недорогая, а сам процесс несложен.

Задние ворота нового образца удобны и практичны в эксплуатации

В зоне задних ворот могут быть уложены металлические листы, имеющие рифленую поверхность. Это способствует снижению износа пола в задней части полуприцепа, где происходит резкое увеличение нагрузки при переносе веса погрузчика с пандуса на пол полуприцепа, и, соответственно, увеличению срока службы. Широкие верхние полки двутавровых лонжеронов рамы принимают на себя большую часть нагрузки от укладываемого в полуприцеп груза, что разгружает другие элементы пола и продлевает их ресурс.

Стальные элементы рамы защищены от воздействия окружающей среды порошковой краской с предварительным катафорезным грунтованием. Данная технология хорошо зарекомендовала себя на прицепной технике предыдущих поколений. Как показывает практика, покрытие обладает хорошей стойкостью к абразивному износу. Некоторые элементы силового каркаса полуприцепа, в частности, передние угловые и задние стойки и противоподкатный брус, перед покраской дополнительно оцинковывают. Кроме того, у полуприцепов Krone Profi Liner есть ряд фишек, благодаря которым он заметно выделяется на фоне конкурентов.

1. Опция «Плюс тонна»

По данным производителя, полуприцеп может быть сертифицирован в соответствии с EN 283 с нагрузкой на пол, выдерживающей вилочный погрузчик с нагрузкой на ось до восьми тонн. Эта опция предусматривает увеличение количества поперечин пола и, соответственно, массы полуприцепа, а также его удорожание. По статистике продаж, большинство транспортных компаний останавливает свой выбор на стандартном варианте исполнения Profi Liner.

2. Если оператор погрузчика ошибется

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Полуприцеп Profi Liner в стандартной комплектации имеет специальный выступ в передней части рамы, который возвышается примерно на 10 см от пола. Он защищает переднюю стенку от ударов при разгрузочно-погрузочных работах. То есть при ошибке оператора погрузчика груз контактирует с металлическим отбойником, а не со стенкой. Кроме того, этот выступ удерживает груз от смещения в случае аварийной остановки или удара сзади, защищая водителя в кабине. Выступ располагается заподлицо с передней стенкой и никоим образом не сокращает полезную площадь и объем, используемый для укладки перевозимых грузов. Такое решение придумано инженерами Krone и у основных конкурентов не встречается. Выступ, к слову, присутствовал и на полуприцепах предыдущего поколения. Снаружи к этому силовому элементу рамы прикручивают болтами передние угловые стойки и переднюю стенку с дополнительной защитной пластиной из фанеры, которая также крепится на болтах и может быть легко заменена в случае повреждения.

3. Экономия при ремонте

Защиту от ударов при подаче полуприцепа под погрузку/разгрузку к пандусу обеспечивает задний буфер новой конструкции. Он состоит из двух элементов: собственно отбойника и кронштейна крепления фонарей, прикручиваемых болтами к раме полуприцепа. Сама рама, для обеспечения ее прочности и жесткости, собирается методом сварки. Болтовое соединение отбойника позволяет быстро заменить любую его часть в случае повреждения или установить иную — согласно меняющимся требованиям. Возможность раздельной замены элементов заднего буфера позволяет значительно сэкономить на ремонте.

4. Усиленные ворота

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Задние ворота защищены катафорезным грунтованием с последующим нанесением современного порошкового покрытия. Элементы заднего портала (стойки и брус) имеют оцинковку, что повышает их стойкость к коррозии. В ходе модернизации также была изменена форма стоек и конструкция их соединения с рамой, которая теперь в стандартной комплектации включает в себя отверстия для поперечного крепления груза. Также были использованы уплотнительные элементы ворот нового образца, которые обладают лучшей герметичностью и износостойкостью. Доработка стоек и портала в целом была вызвана необходимостью усиления конструкции, в том числе мест креплений силовых элементов, на которые в процессе движения автопоезда воздействуют знакопеременные нагрузки. Теперь даже при эксплуатации по дорогам невысокого качества замечаний к соединениям задних стоек с рамой не будет.

Новый замок с функцией фиксации двери в полуоткрытом положении Задняя часть портала со сдвижной подъемной крышей

5. Сдвижная крыша

У новой сдвижной крыши алюминиевые продольные направляющие, по пазам в которых работают ролики тента. Сечение силовых элементов было оптимизировано с целью повышения прочности и уменьшения массы. Также изменены формы пазов и геометрия шторных роликов, что снизило контакт с внешним уплотнителем, уменьшило сопротивление качению роликов и исключило их заклинивание. В новой конструкции скольжение шторы более легкое. Для увеличения прочности полотна крыши применены ремни с арамидным волокном шириной 30 мм. Такое техническое решение уже доказало свою эффективность на практике.

Комплект вставных стоек высотой до 2300 мм является опциональным оборудованием и приобретается отдельно Рама новой конструкции позволяет использовать плиты пола меньшего размера, что удобно при их замене

6. Рама Multi Lock

Отдельного внимания заслуживает внешняя рама Multi Lock, имеющая шаг крепления такелажных приспособлений, равный 100 мм. Это позволяет обеспечить надежную фиксацию груза. Внутренняя часть внешней рамы Multi Lock тоже оцинкована и защищена методом катафорезного грунтования. А чтобы можно было выполнить обработку, профиль силовых элементов был увеличен. Помимо этого в нижней части рамы выполнены специальные прорези, через которые удаляются грязь и влага.

В Profi Liner нового поколения стойка предварительно оцинкована Модернизированная запатентованная внешняя рама Krone Multi Lock

7. Защитный боковой тент

Достаточно интересной для российских покупателей опцией является защитный боковой тент Safe Curtain, в который интегрированы ленты из высокопрочной стали. Такие элементы и предотвращают кражу груза, и ​позволяют реализовать технологию перевозки грузов без использования деревянных вставных планок. По сравнению с обычным тентом с вставными планками Safe Curtain легче примерно на сотню килограммов, что также является неоспоримым преимуществом.

Механизм подъема крыши (опция) надежно закрывается тентом

Боковой тент Safe Curtain, в который интегрированы ленты из стали Чтобы попасть в кузов, нужно воспользоваться удобной выдвижной лестницей

8. Выбор комплектации

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По желанию покупателя полуприцепы Profi Liner могут быть укомплектованы как собственными осевыми агрегатами Krone, так и продукцией сторонних производителей, например SAF или BPW. Для справки: в Россию поставляют усиленную версию оси Krone Axle Reinforced, которая была представлена на выставке «Комтранс 2019».

Возможность выбора осевых агрегатов — ​преимущество, которое позволит перевозчику сохранить принцип одномарочности комплектующих и снизить затраты на ремонт и обслуживание подвижного состава. Достоинством осей Krone является применение необслуживаемых нерегулируемых блоков подшипников, которые обладают хорошим ресурсом и надежностью, а также снижают трудоемкость обслуживания и ремонта. Мастеру не нужно разбирать подшипниковый узел, менять в нем смазку, регулировать зазоры — ​все это выполнено на автоматической линии сборки.

Оси собственного производства Krone. Гарантия три года или 500 000 километров

9. Тормоза — конструкция и гарантия

Полуприцепы Krone оснащают тормозными суппортами Haldex, которые широко распространены в России и на которые есть все необходимые запасные части. Да и механики хорошо знакомы с технологией их переборки. Иными словами, если с тормозными механизмами что-то случится, то квалифицированную помощь можно получить в ближайшем мультибрендовом сервисном центре. Кстати, точно такие же суппорты стоят и на осях SAF. В Россию усиленную ось Krone поставляют с дисковыми тормозами. Еще одно достоинство — ​продленная гарантия на ось, которая составляет три года или 500 000 километров пробега.

На выбор заказчика предлагают различные варианты оформления задней части полуприцепа

10. Светотехника

Полуприцепы Krone могут оснастить ​традиционными лампами или светодиодами. Какой из них предпочесть, решает клиент. Однако следует помнить, что светодиодная светотехника значительно дороже.