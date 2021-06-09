Лампа — 100 ватт, 1 кВт — 3 рубля... Это за один час или как? — журнал За рулем

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Лампа — 100 ватт, 1 кВт — 3 рубля... Это за один час или как?

Эксперты «За рулем» — о сложном простыми словами.

— Если лампа — 100 ватт, а 1 кВт — 3 рубля, то это — за один час?

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— Нет, конечно. Ведь не говорим же мы про 100 л.с. в час! Точно так же не бывает и 100 ватт в час.

И ватты, и киловатты, и лошадиные силы — это единицы измерения мощности.

За мощность платить не надо: если лампа пролежит на столе хоть год, то затрат при этом никаких. Автомобиль, стоящий в гараже, также ничего не потребляет — будь его мощность хоть 1000 л.с.

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А вот за работу или за потраченную энергию платить необходимо. И то, и другое измеряют в киловатт-часах. Если, например, стоимость одного киловатт-часа (а вовсе не киловатта!) составляет 6 рублей, то за упомянутую стоваттную лампочку, горящую в течение часа, нужно будет уплатить 60 копеек.

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