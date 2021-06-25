Какую температуру регулирует термостат?

Управляет ли он и большим, и малым кругом охлаждения? Зачем нужен большой круг? — эксперты «За рулем» ответили на все вопросы.

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Термостат взаимодействует с антифризом, а величина открытия его клапана зависит от температуры антифриза — ее он и регулирует.

Большой круг включает в себя радиатор системы охлаждения. Только когда жидкость циркулирует по большому кругу, она полноценно охлаждается. Хотя в сильные морозы теплообменник отопителя, включенный в малый круг, вполне конкурирует с основным радиатором.

Термостат либо регулирует соотношение расходов жидкости через большой и малый круги, либо полностью перекрывает большой круг на холодном моторе. У некоторых конструкций при прогретом моторе одновременно открывается большой круг и перекрывается один из потоков малого.

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Современные моторы зачастую имеют пару термостатов, несколько дополнительных кругов охлаждения (например, для интеркулера или корпуса турбонагнетателя) и водяной насос переменной производительности, помогающий ускорить прогрев.

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