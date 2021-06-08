Авто по подписке: оно вообще того стоит?

Это новый сервис. Говорят, что так выгоднее, чем брать в кредит. За фиксированный ежемесячный платеж получаем машину на долгий срок по системе «все включено». Выбор моделей уже есть. Набор недостатков — тоже.

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Автомобиль по подписке — это долгосрочная, на срок до года и более, аренда. И хотя некоторые бренды предлагают взять машину на один или несколько дней, называя это подпиской, такую форму правильнее именовать классическим прокатом.

По подписке клиент вносит фиксированный ежемесячный платеж и пользуется машиной как собственной. Плюс в том, что голова не забита хлопотами вроде постановки на учет в ГИБДД, оплаты транспортного налога, страхования ОСАГО и каско. Не нужно тратиться на прохождение ТО и внеплановый ремонт: если случится что-то нештатное, машину отремонтируют по гарантии или по страховке. И даже эвакуатор пришлют.

Только имейте в виду, что гарантия и страховка покрывает не все. Везде есть нюансы. При сдаче автомобиля придется отчитаться за каждое повреждение кузова и салона. На них есть прайс. Если обойдется без повреждений, то платите только за бензин, мойки и парковку.

А минус, про который обычно не говорят, в том, что машина оформлена на юрлицо и штрафы за некоторые нарушения ПДД для «юриков» на порядок больше, чем для физлиц. Самый яркий пример — парковка на газоне. В Москве она «стоит» 5000 рублей для частника и 300 000 рублей, если собственник юрлицо. Обычно драконовский штраф суд отменяет при обжаловании, но потратить время и нервы придется. Однако главный недостаток в том, что через год, когда срок подписки закончится, вы останетесь без машины, заплатив за временное пользование порой до трети рыночной стоимости в зависимости от модели.

УАЗ — не для всех

Самая свежая новость о запуске сервиса подписки пришла от УАЗа. Можно взять любую модель на срок от года до пяти лет. Нюанс в том, что услуга пока доступна только юридическим лицам и ИП: частникам предложено подождать. Тарифы отнюдь не дармовые, как можно было бы ожидать от отечественной марки. Так, самый простой УАЗ Патриот с автоматом при контракте на три года и лимите побега 20 000 км в год обойдется в 32 тысячи рублей ежемесячно. Грузовой Профи с ГБО под пробег в 50 000 км на год будет стоит почти 37 тысяч в месяц. Есть в гамме даже древние «буханки»!

Арендовать УАЗ можно без первоначального взноса, а в ежемесячные платежи заложены все эксплуатационные затраты: транспортный налог, плановые ТО и ремонт, а также страхование: ОСАГО, ДСАГО и каско без франшиз.

Volvo — в числе первых

А вот марка Volvo, напротив, первой запустила подписку в России. Сейчас в сервисе Volvo Car Drive три модели. Самый доступный вариант — кроссовер XC40 с мотором в 190 сил за 59 500 рублей в месяц, если брать его на год. XC60 с 249 силами дороже — 68 000 рублей, а на вершине гибридный XC90 отдачей в 407 сил за 98 000 рублей в месяц. Ездить можно до 30 000 км в год.

Audi — самый богатый выбор

Другой премиальный бренд позволяет проезжать до 25 000 км в год, зато дает выбор из семи моделей: А4, А5 купе или спортбек, А6, Q3, Q7 и Q8. Самая доступная «четверка» будет стоить 63 200 рублей в месяц. Audi Q3 оценили в 78 400 рублей, так что предложение шведов выглядит более выгодным. «Ку-восьмой» отдадут в пользование за 150 тысяч рублей ежемесячного взноса.

Skoda — только кроссоверы

У чешской марки программа скромная: Karoq за 48 900 в месяц и Kodiaq за 51 900. Разница в цене незначительна, и старшая модель выглядит более интересным вариантом. Хотя на ней и стоит минимально достаточный мотор 1.4 TSI на 150 «лошадей». Наматывать позволяется до 25 000 км в год.

Hyundai-Kia-Genesis — очень гибкие условия

Корейский концерн дает по подписке машины всех трех своих брендов. Причем минимальный срок для некоторых моделей — один день. Но минимальная ставка будет у тех, кто подпишет контракт на год.

Hyundai имеет ассортимент из шести моделей. Creta за 31 900 рублей в месяц — едва ли не самое дешевое предложение в сегменте. Можно взять седан Sonata за 49 900, паркетники Tucson (40 900), Santa Fe (55 900) и Palisade (74 900), а также минивэн Н-1 за 52 900 рублей.

У Kia еще выгоднее: есть Rio за 27 000 рублей в месяц! Можно также взять Seltos, Sportage, K5, Sorento и новейший Carnival. Интересный факт: «ка-пятый» стоит заметно дешевле родственного Hyundai Sonata — 42 000 в месяц. Столько же просят за Sportage, и это уже дороже соплатформенного Hyundai Tucson. Дороже всех минивэн — за 63 000 ежемесячно.

Премиальный Genesis ожидаемо самый дорогой из «корейцев». Входным билетом выступает седан G70 за 68 900, «восьмидесятка» стоит 89 000, кроссовер GV80 оценили в 99 000 рублей.

Яндекс.Драйв — есть и с пробегом

Сэкономить, если хочется пофорсить на премиальной машине, можно с помощью Яндекс.Драйва. Вообще это оператор каршеринга, но есть в его портфеле и «подписочное» направление. Если все остальные сервисы выдают клиентам новые автомобили, то у Яндекса их возраст варьируется от полугода до года. Хотя годовой пробег для вас будет всего 16 000 км, но цены привлекательные: Audi, BMW или Mercedes среднего или бизнес-класса можно взять не дороже 59 000 рублей в месяц. Если непременно хочется новую машину, за 71 000 есть свежие BMW 5-й серии и Mercedes E-класса. Присутствует и уникальное для подписки предложение: за 77 000 дадут в пользование электрический Nissan Leaf.

СберАвтоподписка — неограниченный выбор

Совсем недавно СберАвто и СберЛизинг запустили свою долгосрочную аренду автомобилей — сервис называется СберАвтоподписка. На сайте предлагается выбор из 27 наиболее востребованных моделей на срок от 6 месяцев до 3 лет. Самые доступные: VW Polo (от 16 700 руб./месяц), Skoda Rapid (от 20 700 руб./месяц) и Renault Arkana (от 27 700 руб./месяц). Самым дорогим в этом перечне является Porsche Cayenne — от 153 700 рублей/месяц.

Однако фишка сервиса СберАвтоподписка в том, что список моделей не ограничен. Клиент может выбрать любой автомобиль в любой комплектации, доступный на российском рынке. Специалисты сервиса даже готовы разместить авто в производство под клиента.

Примечательно, что в списке доступных автомобилей в СберАвтоподписка есть, к примеру, Toyota Camry (от 28 700 рублей в месяц), а ведь в самой Тойоте эту модель пока предлагают или в кредит (для частников), или в лизинг (для юрлиц).

Текущие объемы российского рынка подписки в несколько тысяч авто в год на всех игроков далеки от европейских и североамериканских показателей, где лизинг для физических лиц превышает 30%, а по отдельным премиальным маркам превосходит и это значение.

Мнение эксперта

Лев Феофанов, руководитель сервиса СберАвтоподписка:

Бюджетные авто начинаются от 17 тысяч рублей, а водителем хорошего городского кроссовера можно стать за 25–30 тысяч рублей. За счет низкого порога входа клиенты СберАвтоподписки выбирают авто классом выше, чем при кредите и покупке. Автомобили с пробегом будут еще доступнее, но появятся они спустя год, когда первые клиенты вернут авто. Наибольшим спросом сейчас пользуются доступные авто, среди которых лидирует Skoda.

Что выгоднее?

Наиболее доступны по подписке Kia Rio, Hyundai Creta и УАЗы. Цена варьируется в пределах 27–35 тысяч рублей в месяц. К примеру, новый Rio в средней комплектации стоит примерно в 1,1 млн рублей. Новый автомобиль в первый год эксплуатации теряет 20–30% стоимости. Возьмем средние 25% и получим, что рыночная стоимость годовалого Rio составит 825 000 рублей. За год по подписке вы отдадите за эту же машину 324 000 рублей (больше трети стоимости).

Премиальные модели обойдутся уже в 100–150 тысяч в месяц. При их стоимости это вроде бы привлекательнее — в пределах четверти цены нового автомобиля за год использования.

Какие перспективы?

, директор по маркетингу ГК «»:

— Программы долгосрочной аренды выгодны как арендодателю, поскольку в договорные отношения аренды включаются всевозможные дополнительные услуги, такие как сервисное обслуживание, регистрация в ГИБДД, так и арендатору — отсутствие затрат, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля, возможность использовать арендованный автомобиль как личный — оставлять вещи, перевозить детей. Целевой аудиторией потребителей, использующих долгосрочную аренду, являются мужчины и женщины 35 — 50 лет с достатком выше среднего, так как пока стоимость годовой подписки относительно высока.

Рынок долгосрочной аренды автомобилей в России до сих пор имеет большой потенциал развития, однако ограниченность предложения, низкая информированность об услуге и отсутствие общей культуры проката являются основными сдерживающими факторами. Низкая конкуренция и невысокий спрос позволяют арендодателям удерживать достаточно высокие тарифы, что не дает возможности гражданам с более низким уровнем дохода воспользоваться услугой.

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